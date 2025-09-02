x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Regresa un viejo conocido? Este sería el reemplazo de Gabriel Raimondi como técnico de América de Cali

El cuadro vallecaucano busca salir de la crisis de resultados que lo tiene en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga.

  • El entrenador argentino Juan Cruz Real es uno de los más queridos por la afición del América de Cali. Les dio el último título de Liga que ganaron. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El entrenador argentino Juan Cruz Real es uno de los más queridos por la afición del América de Cali. Les dio el último título de Liga que ganaron. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
  • El entrenador argentino Gabriel Raimondi dirigió 14 partidos al frente del América de Cali. Solo consiguió cuatro victorias. FOTO: TOMADA DEL X DE @AmericadeCali
    El entrenador argentino Gabriel Raimondi dirigió 14 partidos al frente del América de Cali. Solo consiguió cuatro victorias. FOTO: TOMADA DEL X DE @AmericadeCali
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 8 horas
bookmark

La puerta siempre ha estado abierta. Desde que cumplió la promesa que hizo de irse caminando hasta la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, saliendo del estadio Pascual Guerrero de Cali en enero de 2021 –recorrido difícil, largo–, tras ganar la última Liga que levantó América de Cali en diciembre de 2020, Juan Cruz Real se metió en el corazón de los aficionados escarlatas.

Desde entonces, se ha especulado con su regreso. Pero no se ha concretado. El equipo vallecaucano, uno de los históricos del fútbol colombiano, parece haber copiado el síndrome de equipos como Atlético Nacional, que cada nada cambia de técnico en los últimos años. Tras el título levantado por Cruz Real, ha tenido siete entrenadores.

Jersson González, Juan Carlos Osorio, Alexander Guimaraes, Lucas González, César Farías, Jorge da Silva y Diego Gabriel Raimondi han pasado por Cascajal. El último, argentino de nacionalidad, llegó en julio de este año para reemplazar a “El Polilla”, quien tuvo dos buenos semestres con el equipo en el balompié local, llevó a los escarlatas a superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no tuvo buena relación con Tulio Gómez, máximo accionista del club.

¿Por qué despidieron a Gabriel Raimondi?

Cuando Raimondi llegó, tenía un reto grande. Los aficionados escarlatas estaban ilusionados con, por un lado, seguir compitiendo en torneo internacional y, por el otro, ser protagonistas en la Liga. No obstante, antes del inicio de competencias en el segundo semestre del año, la plantilla escarlata se fue desarmando.

Salieron Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, pilares del equipo de Da Silva. No pudieron reemplazarlos. Raimondi logró meter a los vallecaucanos en octavos de final de la Sudamericana tras eliminar al Bahía de Rogerio Ceni con goles de Jhon Murillo y Yojan Garcés en el Pascual. No obstante, en la siguiente instancia, fueron eliminados por Fluminense de Brasil, mostrando un juego limitado.

En Liga, los caleños tampoco rindieron bien. Es cierto que tienen dos partidos menos que sus rivales (los de la parta alta de la tabla han disputado siete fechas, mientras que ellos solo siete), pero son últimos del torneo con apenas cinco puntos, producto de un partido ganado, dos empatados y cuatro perdidos.

El entrenador argentino Gabriel Raimondi dirigió 14 partidos al frente del América de Cali. Solo consiguió cuatro victorias. FOTO: TOMADA DEL X DE @AmericadeCali
El entrenador argentino Gabriel Raimondi dirigió 14 partidos al frente del América de Cali. Solo consiguió cuatro victorias. FOTO: TOMADA DEL X DE @AmericadeCali

Eso llevó a que, finalizando el lunes, las directivas del cuadro caleño tomaran la decisión de rescindir su contrato. “América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública que, tras una decisión de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como técnico del equipo profesional”, dice el comunicado de prensa emitido por el elenco caleño.

Raimondi dirigió 14 partidos con América. En ellos obtuvo cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. Su rendimiento al frente del equipo vallecaucano fue del 35%. Por ahora, el entrenador Carlos Hernández, quien era asistente técnico de América, asumirá el interinato mientras se concreta el regreso –anhelado– del argentino Juan Cruz Real, el hombre de las promesas cumplidas.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida