¡Otra disputa legal! Frisby España anuncia demanda contra KFC por presuntas prácticas anticompetitivas en la UE

En medio del litigio que mantiene la marca española con la empresa colombiana Frisby, ahora la cadena Frisby España ha decidido emprender otra disputa legal con una gigante del pollo frito a nivel internacional.

Ahora el pleito sería con la cadena estadounidense KFC, a quien la compañía española le hizo un señalamiento a través de sus redes sociales acusándola de quererla frenar en territorio europeo.

“Hemos notificado a KFC España por intento de prácticas anticompetitivas para restringir nuestro acceso al mercado UE (Unión Europea)”, escribió Frisby España en su cuenta de X.

La compañía española confirmó que pese a las acciones de la empresa estadounidense, insistirá en su expansión por Europa y que este proceso sigue en firme.