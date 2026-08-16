Fundación Bancolombia recauda más de $6.600 millones para atender emergencia tras el terremoto

La solidaridad de miles de colombianos ya se está convirtiendo en ayudas concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. A través de la Fundación Bancolombia, la campaña #UnidosPorColombia ha recaudado, con corte a este domingo 16 de agosto, más de $6.600 millones en donaciones.
Los recursos están siendo transformados en medicamentos, insumos médicos, kits de alimentación, dotación hospitalaria, materiales para hábitat y apoyo logístico, con el objetivo de atender algunas de las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.