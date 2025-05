Estas son las películas que no se puede perder, según el jurado de Cannes

El director iraní Jafar Panahi fue galardonado este sábado con la Palma de Oro del Festival de Cannes por su largometraje Un simple accidente, una producción que aborda con crudeza los efectos de la represión política y la vigilancia estatal en la vida cotidiana de los ciudadanos en Irán. El filme, rodado de manera clandestina, representa una nueva muestra de resistencia artística del cineasta, quien ha enfrentado persecuciones y prohibiciones por parte del régimen de su país desde hace más de una década.

Panahi se suma así al selecto grupo de directores que han sido premiados con la Palma de Oro, en una edición caracterizada por su fuerte carga política y la variedad de voces cinematográficas provenientes de distintos continentes.

Otros premiados

El Gran Premio del Jurado, considerado el segundo galardón más importante del certamen, fue otorgado al noruego Joachim Trier por Sentimental Value, una historia introspectiva que explora las relaciones familiares y el impacto emocional de los recuerdos no resueltos.

El Premio del Jurado fue compartido ex aequo entre el español Oliver Laxe, por Sirat, y la alemana Mascha Schilinski, por Sound of Falling. Sirat es una exploración mística y poética del mundo sufí en el norte de África, mientras que Sound of Falling se adentra en los paisajes emocionales del luto a través de un tratamiento visual delicado y simbólico.

Reconocimientos a la dirección, guion y actuaciones

El brasileño Kleber Mendonça Filho recibió el premio a Mejor Dirección por El agente secreto, una historia de espionaje ambientada en el Brasil contemporáneo, con fuertes críticas al autoritarismo y la corrupción política. La película también fue reconocida en la categoría de Mejor Actor, con el premio otorgado a Wagner Moura, quien interpreta a un exmilitar convertido en denunciante del sistema.

El premio al Mejor Guion fue para los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, de Bélgica, por Jeunes mères, una historia centrada en mujeres migrantes enfrentadas a los sistemas de protección infantil en Europa. El jurado destacó la fuerza ética del guion y la capacidad de los Dardenne para retratar las contradicciones de las políticas sociales contemporáneas.

En la categoría de Mejor Actriz, la francesa Nadia Melliti fue premiada por su interpretación en La petite dernière, donde encarna a una joven que desafía las expectativas tradicionales de su familia de origen magrebí en los suburbios de París.

Premios especiales y óperas primas

El jurado entregó un Premio Especial a Resurrection, del director chino Bi Gan, una obra visualmente ambiciosa que combina elementos oníricos con reflexiones existenciales. La película fue descrita por la crítica como “una experiencia sensorial que expande los límites del lenguaje cinematográfico”.

La Cámara de Oro, que distingue a la mejor ópera prima entre todas las secciones del festival, fue concedida a The President’s Cake, del iraquí Hasan Hadi, una sátira política en la que un pastel preparado para el cumpleaños de un dictador desencadena una serie de situaciones absurdas que retratan la paranoia del poder. El británico-nigeriano Akinola Davies Jr. recibió una Mención Especial por My Father’s Shadow, una narrativa híbrida entre documental y ficción sobre la herencia cultural africana en el Reino Unido.

Sección de cortometrajes

La Palma de Oro al Mejor Cortometraje fue para I am glad you are dead now, del palestino Tawfeek Barhom, una pieza provocadora sobre el trauma y la redención en contextos de violencia doméstica. La Mención Especial fue para Ali, del bangladesí Adnan Al Rajeev, un retrato de juventud y marginalidad en las afueras de Daca.

Palmas de Oro Honoríficas

El festival rindió homenaje a dos gigantes del cine estadounidense: Robert De Niro y Denzel Washington, quienes recibieron las Palmas de Oro Honoríficas por sus contribuciones a la historia del cine.