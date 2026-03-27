FIAV Bogotá 2026 comienza este sábado: así podrá disfrutarlo gratis

Durante diez días se vivirá la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (Fiav Bogotá), que contará con una amplia programación gratuita de obras y espectáculos de calle, repartidos por toda la ciudad, incluyendo a representantes de cuatro carnavales y fiestas representativas del Caribe colombiano. Además, por primera vez, parte de la programación del festival llegará a 18 ciudades a través de la estrategia Circuitos Vivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Grandes espectáculos de teatro, danza, circo, música y todas las artes vivas de Colombia y el mundo se toman al país y a su capital, Bogotá, desde este viernes y hasta el 5 de abril. Entérese: Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid El Festival también llegará a calles, plazas y parques de Bogotá con obras y espectáculos que se presentarán en espacios como el Parque de la Independencia, la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, el Centro Felicidad de Chapinero, el Parque Chiminigagua, la plazoleta del Portal de Suba, la bahía del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Parque de los Hippies. En esos lugares se podrá ver lo mejor del circo y del clown a nivel mundial con obras como ‘Boxeo en la calle’, un espectáculo del humorista y comediante neozelandés Fraser Hooper; ‘The Flow’, de Lai Yee, un reconocido artista callejero de Hong Kong; y ‘Ballet Poulet’, de Fanzini Productions, una obra de Irlanda que combina el clown con la danza.

De las obras internacionales para espacios abiertos también se destacan dos espectáculos de ballet aéreo que vienen desde España gracias a la compañía Zenit Aerial Ballet: ‘Aria’, que se presentará en la Plaza Cultural La Santamaría, y ‘Nexus’, que será gratis en la Plaza de Bolívar el 4 y 5 de abril, con danza a 30 metros de altura acompañada en vivo por Collectif Arbust, grupo de música electrónica instrumental de Francia. Entre las obras colombianas que llegarán a las calles de la ciudad hay varios espectáculos de teatro. Uno de ellos es ‘Historias del Sol naciente’, de Ensamblaje Teatro, en el que Misael Torres realiza una narración oral escénica inspirada en historias tradicionales del Japón. Lea también: Fómeque enciende sus hornos este 11 y 12 de abril con gastronomía, deporte y cultura También estará ‘Loa al divino Narciso’, de la Fundación Tchyminigagua, una versión libre con técnicas circenses, acrobáticas, música en vivo e imágenes escénicas fantásticas. Y ‘Memorias de Armero’, de Trevejos Teatro, recuerda los trágicos hechos del 13 de noviembre de 1985, cuando un lahar del volcán Nevado del Ruiz sepultó al municipio de Armero. Tres de las propuestas de teatro para calles, plazas y parques se inspiran en el conflicto armado y la violencia del país. ‘Yuma no se llama Magdalena’, de la Fundación Andrágora, aborda la transformación del río Magdalena; ‘Memorial: Recuerdos que habitan un lugar olvidado’, de Nenmktacoa Teatro, narra la historia de una mujer desplazada; y ‘Cuentos al vuelo 6402’, de la Corporación Casa Naranja, retrata a desaparecidos de los falsos positivos. Las agrupaciones nacionales también presentarán varios espectáculos callejeros de danza. Entre ellas está Pasos Juntos Danza Contemporánea, con ‘Varón en polifonía’, que explora la fragilidad y memorias del ser hombre, y la Compañía Proyecto 2 Danza, con ‘Las cuarentonas’, una mezcla de danza y stand-up comedy sobre la vida de mujeres artistas.

Otras propuestas son ‘El circo de los sueños’, de Wayak Circo, que revisita el circo clásico desde una mirada contemporánea, y ‘Deprontosaurios’, de X2 Teatro, que recrea aventuras de seres fantásticos mediante máscaras. Dentro de las obras de calle también estarán espectáculos del Caribe colombiano, región invitada de honor. ‘Parábais de un sueño’, de La tropa de Melquiades, es una comparsa teatral inspirada en ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez; y ‘Animeros’, de la Corporación Cultural Atabaques, se basa en la leyenda de las almas en el limbo. Conozca: Blessd, ante su noche más soñada: así será su show de cinco horas, en el Atanasio Girardot, este sábado Además, la programación contará con muestras culturales de festivales emblemáticos como el Festival Nacional de Gaitas ‘Francisco Llirene’, el Encuentro de la Cultura Anfibia y el Festival Nacional Son de Negro.

El FIAV Bogotá se expande por Colombia: 16 obras llegarán a 18 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos