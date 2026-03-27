Video | Indignación por violento robo a una familia en el norte de Bogotá: les quitaron la camioneta

Un video que se ha difundido a través de las redes sociales muestra cómo la inseguridad en Bogotá, en vez de reducirse, cada vez sigue en aumento. En este caso se trata de un robo en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad, donde una familia fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras se encontraba en el establecimiento de McDonald’s ubicado en la calle 125 con carrera 23 en la madrugada de este viernes.

Según los reportes preliminares, delincuentes interceptaron a las víctimas y, mediante intimidación con armas de fuego, las despojaron de su vehículo.

El incidente ha generado una fuerte reacción a través de redes sociales, donde se está cuestionando la efectividad de las estrategias de vigilancia y el lema de seguridad de la actual administración de la Alcaldía.