Conozca las empresas en Colombia con mejores condiciones laborales para las mujeres

Un total de 55 organizaciones en Colombia fueron reconocidas por promover entornos laborales más equitativos e inclusivos para las mujeres, según la más reciente edición del informe de la Great Place to Work.
El estudio analiza tanto las prácticas corporativas como la percepción de las trabajadoras, convirtiéndose en uno de los referentes sobre clima organizacional en el país.
El ranking reúne compañías de distintos sectores económicos y tamaños, seleccionadas tras una evaluación que combina indicadores cuantitativos y cualitativos.
La medición pone especial énfasis en la experiencia real de las colaboradoras dentro de las organizaciones, así como en aspectos relacionados con liderazgo, oportunidades de crecimiento y bienestar laboral.
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