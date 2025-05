“Contratos vencidos, escasez y precios altos obligaron a empresas a recurrir al gas importado”: presidente del GEB

En las últimas semanas, se ha intensificado de nuevo un fuerte debate en el país en torno al gas natural , enfrentando a las empresas con el Gobierno Nacional. La preocupación central radica en que la oferta nacional ya no sería suficiente para cubrir la demanda , lo que está dejando al país cada vez más a merced de las costosas importaciones.

En entrevista con EL COLOMBIANO , Ortega afirmó que quienes le venden el gas (Hocol, filial de Ecopetrol ) a las empresas del país lo subieron “brutalmente” y esa discusión, que sería la de fondo, no se ha dado.

“Sí. Estructuralmente, el ajuste en la tarifa anunciado fue el resultado del vencimiento de contratos de gas nacional (aproximadamente del 20% demanda regulada) que no pudieron ser renovados por falta de oferta de gas natural en el país . Lo anterior nos obligó al uso de gas natural importado para cubrir la parte de esos vencimientos y adicionalmente asumir otras pocas contrataciones nacionales más costosas por la condición de escasez del mercado. Este es un hecho ya reconocido y anunciado por las autoridades energéticas y soportado por los informes del Gestor del Mercado en 2024 y 2025”.

Adicionalmente, existe una confusión respecto a que los contratos del mercado regulado pueden cubrir a todos los usuarios que consuman menos de 100.000 pies cúbicos por día (pcd) , lo que incluye a usuarios residenciales, pequeños comercios y pymes. Se trata de un mercado altamente regulado, con una planeación diaria, no basada en promedios mensuales, gestionado con anticipación al mes de consumo y sujeto a condiciones imprevisibles en el suministro y transporte. Este contexto obliga a tener una rigurosidad muy alta en los análisis para poder sacar conclusiones acertadas”.

“Principalmente, porque la Superintendencia, desconociendo la regulación, realiza un análisis de los contratos vigentes frente al consumo promedio mensual, cuando, según la Resolución Creg 137 de 2013 y la Circular Creg 97 de 2024, debe tenerse en cuenta el consumo pico diario del mes, y no el promedio.

“ Los argumentos se basan en análisis internos propios, que contienen errores, ya que suman los contratos de todas las compañías del grupo Vanti y no solo los de Vanti S.A. E.S.P. Además, asumen incorrectamente que los contratos del mercado regulado no pueden aplicarse a clientes industriales que consuman menos de 100.000 pcd”.

“Creo que el Gestor del Mercado puede ayudarnos a todos a mostrar cuál ha sido la evolución de los precios. Sorprende que un gas que se vendía a 5 o hasta 7 dólares por millón de BTU se esté vendiendo a precios similares al gas importado, cuando este último tiene costos adicionales de hasta 8 dólares por licuarlo, transportarlo en frío y regasificarlo.

El que maneja la oferta de gas en Colombia es Ecopetrol. Y si uno mira los datos, puede ver que, para cubrir la demanda máxima del mercado regulado, Vanti contaba con contratos provenientes de Ecopetrol por, más o menos, 101 millones de pies cúbicos diarios. Pero Ecopetrol redujo esa disponibilidad a 74 millones, y cuando dijo que iba a ofrecer gas a la venta, como en octubre del año pasado, no ofreció, entonces las empresas quedamos sin opción alguna y nos tocó salir a comprar.

Hocol decidió vender el gas por subasta al mayor postor y ahí el gas terminó trazándose casi en 13 dólares (por millón de BTU), cuando usualmente se vendía hasta en 4 dólares. Vender, mediante mecanismos de subasta, un bien del que no hay suficiente disponibilidad no constituye un mercado, sino un régimen racionado. El precio del gas natural doméstico, proveniente de pozos existentes, no debería costar ni un centavo más que el precio del gas internacional contratado a mediano plazo, descontando los 8 dólares correspondientes a los costos de licuefacción, transporte y regasificación”.

