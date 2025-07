Organismo avalado por ONU dice que Gaza sufre “peor escenario posible de hambruna”

“Más de 20.000 niños han sido atendidos por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio, de los cuales más de 3.000 sufren desnutrición severa”, agrega el documento.

Ahmed Al Qoran, un habitante de Gaza, afirmó que las ayudas por aire no son suficientes. “Necesitamos más porque no morimos de hambre y no tenemos nada”, declaró.

El informe de IPC hizo un llamado a “una acción inmediata” para poner fin a las hostilidades y permitir un acceso humanitario sin restricciones y dijo que si no se actúa ahora, habrá “muertes masivas” en gran parte de Gaza.