Buscan a jóvenes en Medellín con proyectos transformadores: Estos son los requisitos e incentivos

Camila Molina, a través de su emprendimiento Kakeibo 365, educa en emprendimiento y finanzas a niñas, niños y comunidades vulnerables de Medellín, conectándolas con estudiantes universitarios para demostrarles que los sueños pueden hacerse realidad.

Esa iniciativa es visible gracias al reconocimiento Gen Alpha (liderazgo que inspira y moviliza) que obtuvo en 2025 con la Alcaldía de Medellín y Ruta N y que este año está buscando más proyectos transformadores para apoyar y hacerlos viables.

La estrategia ha sido denominada Gen N y Reconocimientos Proyector y se desarrolla a través de la Secretaría de la Juventud. Este 2026 tendrá su segunda edición con el lema “Lo que somos deja huella”, y busca colectivos y jóvenes, entre los 14 y 28 años, que generen impacto positivo desde la ciencia, la tecnología, la innovación, el liderazgo, el emprendimiento, la creatividad y la sostenibilidad.

Según Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, se trata de una iniciativa enfocada en jóvenes que quieran visibilizar esos proyectos con enfoques de acompañamiento y de transformación de su entorno para generar un impacto en la sociedad.

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Hacer parte de la convocatoria, que va hasta este 24 de septiembre, es sencillo: inscribirse en rutanmedellin.org. y adjuntar allí los documentos requeridos, una fotografía tipo selfie y un video de un minuto en el que se cuente quiénes son y cómo transforman su entorno.

Entre los requisitos solicitados para hacer parte del concurso están vivir, estudiar o trabajar en Medellín y tener mínimo un año de vinculación con la ciudad; contar con un proyecto, iniciativa o trayectoria en ejecución; postularse a una sola categoría y diligenciar el formulario y documentos requeridos. Para los colectivos, deben ser de 3 a 5 integrantes y al menos la mitad más uno debe tener entre 14 y 28 años.

“Queremos que los jóvenes que tenemos en todas las comunas y corregimientos puedan brillar por lo que hacen con sus proyectos de innovación, ciencia, tecnología y liderazgo. Esta es una oportunidad perfecta, hay jóvenes muy talentosos”, indicó el secretario (e) de la Juventud, Camilo Cano.

Los proyectos que continuarán en concurso, serán seleccionados mediante votación de la ciudadanía, entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre. Luego, un jurado especializado evaluará las candidaturas y definirá los 15 finalistas que llegarán a la Gala Gen N el 26 de noviembre en el complejo de Ruta N.

Como la de Camila, las propuestas de Simón Zuluaga, del proyecto Icarus; David Rojas, de Fungalic; José Jorge Muñoz, con IA-Lab; y Sebastián Tobar, con Base Computing en Gen Next, fueron reconocidas en 2025.

En esa primera convocatoria hubo 31.534 votos que definieron a los 15 finalistas, de los cuales salieron los cinco ganadores. Los reconocimientos fueron entregados por Ruta N y la Alcaldía de Medellín.