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Buscan a jóvenes en Medellín con proyectos transformadores: Estos son los requisitos e incentivos

Ruta N y la Secretaría de la Juventud abrieron la convocatoria Gen N 2026. Personas entre 14 y 28 años con iniciativas de innovación, tecnología y emprendimiento podrán inscribirse hasta el 24 de septiembre.

  • Gen N y Reconocimientos Proyector se desarrollan a través de la Secretaría de la Juventud. Este 2026 tendrá su segunda edición con el lema “Lo que somos deja huella”. Foto: Cortesía
    Gen N y Reconocimientos Proyector se desarrollan a través de la Secretaría de la Juventud. Este 2026 tendrá su segunda edición con el lema “Lo que somos deja huella”. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 45 minutos
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Camila Molina, a través de su emprendimiento Kakeibo 365, educa en emprendimiento y finanzas a niñas, niños y comunidades vulnerables de Medellín, conectándolas con estudiantes universitarios para demostrarles que los sueños pueden hacerse realidad.

Esa iniciativa es visible gracias al reconocimiento Gen Alpha (liderazgo que inspira y moviliza) que obtuvo en 2025 con la Alcaldía de Medellín y Ruta N y que este año está buscando más proyectos transformadores para apoyar y hacerlos viables.

La estrategia ha sido denominada Gen N y Reconocimientos Proyector y se desarrolla a través de la Secretaría de la Juventud. Este 2026 tendrá su segunda edición con el lema “Lo que somos deja huella”, y busca colectivos y jóvenes, entre los 14 y 28 años, que generen impacto positivo desde la ciencia, la tecnología, la innovación, el liderazgo, el emprendimiento, la creatividad y la sostenibilidad.

Según Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, se trata de una iniciativa enfocada en jóvenes que quieran visibilizar esos proyectos con enfoques de acompañamiento y de transformación de su entorno para generar un impacto en la sociedad.

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Hacer parte de la convocatoria, que va hasta este 24 de septiembre, es sencillo: inscribirse en rutanmedellin.org. y adjuntar allí los documentos requeridos, una fotografía tipo selfie y un video de un minuto en el que se cuente quiénes son y cómo transforman su entorno.

Entre los requisitos solicitados para hacer parte del concurso están vivir, estudiar o trabajar en Medellín y tener mínimo un año de vinculación con la ciudad; contar con un proyecto, iniciativa o trayectoria en ejecución; postularse a una sola categoría y diligenciar el formulario y documentos requeridos. Para los colectivos, deben ser de 3 a 5 integrantes y al menos la mitad más uno debe tener entre 14 y 28 años.

“Queremos que los jóvenes que tenemos en todas las comunas y corregimientos puedan brillar por lo que hacen con sus proyectos de innovación, ciencia, tecnología y liderazgo. Esta es una oportunidad perfecta, hay jóvenes muy talentosos”, indicó el secretario (e) de la Juventud, Camilo Cano.

Los proyectos que continuarán en concurso, serán seleccionados mediante votación de la ciudadanía, entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre. Luego, un jurado especializado evaluará las candidaturas y definirá los 15 finalistas que llegarán a la Gala Gen N el 26 de noviembre en el complejo de Ruta N.

Como la de Camila, las propuestas de Simón Zuluaga, del proyecto Icarus; David Rojas, de Fungalic; José Jorge Muñoz, con IA-Lab; y Sebastián Tobar, con Base Computing en Gen Next, fueron reconocidas en 2025.

En esa primera convocatoria hubo 31.534 votos que definieron a los 15 finalistas, de los cuales salieron los cinco ganadores. Los reconocimientos fueron entregados por Ruta N y la Alcaldía de Medellín.

Como parte de los estímulos, las propuestas seleccionadas recibieron bonos por más de 100 millones de pesos para tecnología, licencias de formación y asesorías especializadas de la mano de Ruta N. Además, quienes obtuvieron distinción individual ingresarán a la estrategia Referentes de la Secretaría de la Juventud.

Este año los emprendedores seleccionados recibirán mentorías y acompañamiento especializado, formación para llevar sus ideas al siguiente nivel, conexiones con el ecosistema de innovación de Medellín, espacios para visibilizar sus proyectos e incentivos económicos y bonos en tecnología.

“Yo me sueño llevando a Kakeibo a cada rincón de Antioquia y de Colombia y, sobre todo, vinculando a los estudiantes universitarios que tienen tanto por enseñarnos de ingeniería, tecnología, de emprendimiento, llevando ese mensaje a cada comunidad, a nuestros niños. Que sepan que desde pequeños pueden empezar a construir sueños, a emprender, a tener educación financiera, y así, juntos, crear un mensaje poderoso para Colombia, construyendo país de la mano”, concluyó Camila.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse en la convocatoria Gen N 2026 de Medellín?
Las postulaciones están habilitadas hasta el 24 de septiembre de 2026 a través del portal oficial rutanmedellin.org.
¿Qué documentos y requisitos deben presentar los jóvenes aspirantes?
Deben ser jóvenes de 14 a 28 años (o colectivos de 3 a 5 integrantes), residir, estudiar o trabajar en Medellín con un año de antigüedad mínimo, diligenciar el formulario web, adjuntar documentos de identidad, una fotografía selfie y un video de un minuto explicando la iniciativa.
¿Cuándo se anunciarán las iniciativas ganadoras de Gen N 2026?
Luego de la votación ciudadana (del 20 de octubre al 3 de noviembre) y la evaluación de un jurado especialista, los 15 proyectos finalistas serán premiados en la Gala Gen N el 26 de noviembre de 2026 en el complejo de Ruta N.
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