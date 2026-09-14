Conozca la historia del portero que rechazó ser rey para seguir jugando al fútbol

Todos los humanos viven, día a día, en medio de la tensión entre quienes son y quienes quisieran llegar a ser. La versión quintaesenciada de alguien siempre está tan cerca como la luz, pero, al mismo tiempo, tan lejos como el lugar donde se ubica el sol. Algunos sueñan con ostentar poder, presumir lujos y ser tratados como reyes. Quienes pueden serlo por herencia familiar, en cambio, rechazan la opción de ocupar un trono y prefieren una vida más sencilla, rutinaria y anónima, como seguir siendo el arquero, figura y capitán de un equipo de la novena división del fútbol inglés. Es el caso de George Desmond Kamurasi, un hombre de 36 años nacido en Uganda, país del África Oriental, que vive desde hace varios años en Londres, Inglaterra, y rechazó la opción de convertirse en el monarca del Reino de Tooro, ubicado en la región occidental de ese país y cuya capital es Fort Portal.

Kamurasi es un hombre imponente: mide 1,98 metros, es fornido y tiene rasgos fuertes en el rostro. Por las calles de Londres es un tipo normal: un migrante africano más, pensarían algunos. En la capital de Inglaterra, donde está afincado Kamurasi, viven cerca de 600.000 personas nacidas en África, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido. Sin embargo, en su comunidad, uno de los reinos bantúes que se extienden por territorio africano y que están compuestos por etnias que habitaban esos territorios antes de la llegada de los europeos, George es príncipe. Su padre era tío de Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien fue el rey más joven del mundo hasta el 27 de agosto pasado, cuando falleció en Estados Unidos, a los 34 años, a causa de un cáncer. Oyo, nacido el 16 de abril de 1992 en Uganda, fue monarca desde 1995 hasta el día de su muerte. Con su fallecimiento, el trono que ostentaba en el Reino de Tooro quedó vacante. A los pocos días de su muerte se activó el protocolo de sucesión que, en su cultura, a diferencia de lo que ocurre en las monarquías absolutas de Occidente, no está directamente relacionado con una herencia sanguínea, sino que los Babiito, un grupo de 21 ancianos que forman parte del clan real, son quienes eligen al sucesor.

Ellos eligieron a tres potenciales candidatos al trono. El primero era George Desmond Kamurasi. Le preguntaron si estaba dispuesto a asumir el cargo. Contaba con la aprobación de la mayoría y le ofrecieron su respaldo. No obstante, rechazó la oferta, argumentando que tenía responsabilidades que no le permitían ser rey. Kamurasi, como alguna vez escribió Shakespeare, prefirió seguir siendo rey de su silencio y de su lejanía antes que terminar siendo esclavo de sus palabras y de las responsabilidades que podía acarrear asumir como monarca de una población que congrega a más de 800.000 personas.

La negativa de George, quien ataja en el SE Dons, un equipo que juega en el ascenso de Londres y que esta temporada logró avanzar, por primera vez en su historia —el club fue fundado en 2014 por el rapero Don Strapzy—, a la segunda ronda de la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo, en el que participan equipos de todas las divisiones del fútbol inglés, generó un problema “real” en territorio ugandés. El club venció 2-0 a Erith Town. La familia del fallecido rey Oyo no aceptó a quien los “ancianos” de la comunidad eligieron como sucesor: el príncipe Edward Rukidi Kijanangoma, un hombre de 56 años conocido en Uganda por ser presentador de noticias de la emisora estatal Uganda Broadcasting Corporation, que emite programas de televisión. El hombre sí aceptó su nombramiento. Sin embargo, tanto la madre del fallecido rey Oyo, la reina Best Kemigisa, como el resto de su familia expresaron que la elección no era legítima, porque el monarca había dejado escrito, en un testamento que firmó en 2022, que su pequeño hijo, del que no se tiene conocimiento público, debía sucederlo en el trono cuando muriera. Por eso rechazaron la elección. Sin embargo, los miembros de los Babiito se mostraron en desacuerdo con ese texto porque, por un lado, argumentaron que el presunto hijo no había sido presentado ante la comunidad y que imponer a una persona en la línea de sucesión al trono iba en contra de las tradiciones que tenían desde el siglo XIX, cuando se independizaron del Reino de Bunyoro, otra etnia bantú que ostentó gran poder desde el siglo XVI hasta finales de 1876 en gran parte de África y estaba afincada en el oeste de Uganda.

George Desmond Kamurasi pudo vivir en un palacio y tener una buena cantidad de personas armadas protegiéndolo a él y a su familia, pero prefirió seguir atajando en el balompié amateur de Inglaterra. Quizás la experiencia de vivir en un país dominante de Occidente le hizo pensar que el poder que podría ejercer en su comunidad no tiene tanta influencia, en términos reales, sobre el futuro político de su país. Uganda fue colonia del Reino Unido hasta 1962. En aquel año logró la independencia. El poder quedó en manos del rey Mutesa II, a quien un grupo de rebeldes, liderado por Milton Obote, le dio un golpe de Estado interno. Obote se proclamó presidente y decidió, entre otras cosas, acabar con las monarquías tradicionales como la de los Tooro. Obote sufrió un golpe de Estado por parte de Idi Amin, quien era su jefe militar, en 1971. Este hombre estuvo en el poder hasta 1979 y durante ese tiempo realizó asesinatos masivos contra distintas etnias, lo que le valió el apodo de “Carnicero de Uganda”. En 1979, después de intentar invadir Tanzania, huyó al exilio en Arabia Saudita. Entonces, Obote volvió al poder. Estuvo allí hasta 1985. Durante ese periodo hubo una guerra civil entre guerrillas opositoras y el Gobierno. Una de ellas era la liderada por Yoweri Museveni. Ese hombre, junto con su grupo, derrocó el régimen de Obote y, desde 1986, es el presidente de Uganda. En 1993 decidió devolverles el reconocimiento a los reinos étnicos, pero aclaró que estos tienen más poder e influencia cultural que política. Museveni, de 81 años, lleva 40 años en el poder y es considerado un dictador. La familia del fallecido rey Oyo apeló a él para que interviniera en la elección del nuevo monarca de Tooro.

George Desmond Kamurasi, quien se negó al cargo, tuvo la certeza de que su versión quintaesenciada, el hombre que quería ser, era el arquero de la novena división de Inglaterra y no un rey de palacio en Uganda. Bloque de preguntas y respuestas: