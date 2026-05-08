ATENCIÓN: Murió Germán Vargas Lleras

Este viernes falleció Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República (2014 - 2017), exdirector de Cambio Radical, exsenador, ministro de Interior y de Justicia (2010 - 2012) y ministro de Vivienda durante el Gobierno Santos (2012 - 2013). Vargas Lleras venía luchando desde hace varios años contra el cáncer y estaba siendo tratado hace varios meses por un tumor cerebral, por el cual recibió atención médica tanto en Estados Unidos como en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Distintas figuras políticas comenzaron a reaccionar públicamente. Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, quien lamentó su muerte y lo calificó como “un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”.

En los últimos meses, el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras había generado preocupación dentro de distintos sectores políticos del país. El dirigente se encontraba sometido a tratamientos médicos para enfrentar un tumor cerebral y permanecía alejado de la vida pública mientras avanzaba su recuperación. El estado de salud del exvicepresidente también provocó mensajes de respaldo de distintas figuras políticas. Conozca: Petro lamenta muerte de Vargas Lleras: “se comportó como un gladiador”, y otras reacciones de políticos El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación y lo calificó como un “patriota superior”, mientras que el excanciller Luis Gilberto Murillo destacó su trayectoria en el servicio público y pidió respeto y solidaridad frente a su situación médica. Aunque Vargas Lleras permaneció varios meses fuera de las primeras planas, recientemente había reaparecido en un video invitando a votar por las listas de su partido en las elecciones legislativas.

Sin embargo, pese a este esfuerzo, su colectividad, Cambio Radical, fue la que más curules perdió frente a 2022: pasó de tener una bancada de 11 senadores a solo seis en 2026.

¿Qué dijo Cambio Radial sobre la Muerte de Germán Vargas Lleras?

A través de un comunicado, Cambio Radical lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y lo describió como su “líder natural”, además de destacar su papel como una de las voces “más firmes y determinantes” de la política colombiana.

El partido aseguró que su visión de país, su disciplina y su trabajo por las regiones marcaron la historia del partido y de toda una generación de liderazgo público. “Cambio Radical honra su legado, su trayectoria y su memoria”, señaló el movimiento político.

¿Cómo estaba la salud de Germán Vargas Lleras?

La salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras había sido motivo de preocupación pública desde hace varios años debido a distintos episodios médicos y tratamientos especializados que lo alejaron parcialmente de la vida política. Uno de los primeros episodios graves ocurrió en diciembre de 2015, cuando sufrió un cuadro convulsivo mientras cumplía una agenda oficial en Floridablanca, Santander. En ese momento, la Clínica Carlos Ardila Lülle informó que el episodio estaba asociado a una “lesión cerebral estructural antigua y benigna”. Lea aquí: ¿Quién fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras? 5 claves de su vida y legado Aunque inicialmente se habló de agotamiento físico por exceso de trabajo, posteriormente los médicos confirmaron que se trató de una convulsión. Tras permanecer bajo observación, Vargas Lleras fue trasladado a Bogotá para continuar chequeos médicos en la Fundación Santa Fe. Desde entonces, el dirigente político enfrentó varios procedimientos médicos y quirúrgicos. Incluso, meses antes ya había sido intervenido quirúrgicamente en el cuello, aunque en ese momento su equipo aseguró que no se trataba de una situación de gravedad.

Germán Vargas Lleras murió a los 63 años. FOTO: Colprensa

Para entonces, fuentes cercanas a Cambio Radical confirmaban que el exvicepresidente se encontraba enfrentando tratamientos contra un tumor cerebral y que incluso había viajado a Estados Unidos para someterse a procedimientos médicos especializados.

¿Quién era Germán Vargas Lleras?