ATENCIÓN: Murió Germán Vargas Lleras

Este viernes falleció Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República (2014 - 2017), exdirector de Cambio Radical, exsenador, ministro de Interior y de Justicia (2010 - 2012) y ministro de Vivienda durante el Gobierno Santos (2012 - 2013).
Vargas Lleras venía luchando desde hace varios años contra el cáncer y estaba siendo tratado hace varios meses por un tumor cerebral, por el cual recibió atención médica tanto en Estados Unidos como en la Fundación Santa Fe en Bogotá.
Distintas figuras políticas comenzaron a reaccionar públicamente. Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, quien lamentó su muerte y lo calificó como “un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”.