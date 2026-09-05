Gobernador de Nariño responde a De la Espriella y niega negociaciones clandestinas: “No hay nada por debajo de la mesa”

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió este viernes 4 de septiembre de 2026 al presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario nacional le advirtiera durante la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, Bolívar, que no permitirá conversaciones o acuerdos clandestinos entre autoridades territoriales y grupos armados ilegales. Escobar negó que su administración haya realizado negociaciones por fuera de los canales institucionales, explicó que los Diálogos Regionales de Paz fueron competencia del Gobierno Nacional y manifestó que su departamento comparte el propósito de fortalecer la seguridad y la presencia estatal.

La declaración de De la Espriella se produjo durante su intervención ante los gobernadores. El presidente sostuvo que ningún alcalde o gobernador está facultado para establecer contactos o pactos clandestinos con estructuras consideradas terroristas y señaló que quienes incurran en esas conductas deberán responder ante la justicia. “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, afirmó el jefe de Estado frente a los asistentes. El presidente también cuestionó la posibilidad de que autoridades regionales establezcan acuerdos con organizaciones armadas mientras integrantes de la Fuerza Pública desarrollan operaciones contra esas estructuras. “No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, agregó De la Espriella. La advertencia se produjo después de que Escobar había cuestionado el enfoque de las operaciones militares y planteado la necesidad de evitar una escalada de violencia en Nariño.

Escobar niega acuerdos por fuera del Gobierno Nacional

A través de una publicación difundida en redes sociales durante la noche del 4 de septiembre, el gobernador Luis Alfonso Escobar respondió a la advertencia del presidente Abelardo De la Espriella y precisó que los diálogos de paz corresponden al Gobierno Nacional. También negó que la administración departamental haya adelantado conversaciones clandestinas o acuerdos por fuera de los canales institucionales. “El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas, ni acuerdos por debajo de la mesa”, afirmó Escobar. El gobernador explicó que los Diálogos Regionales de Paz fueron conducidos por delegados del Gobierno Nacional y que su implementación tuvo en cuenta las particularidades territoriales del departamento. Escobar recordó que los procesos de diálogo existentes habían sido autorizados durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y reconoció la competencia del actual presidente para establecer el rumbo de la política nacional de paz. El mandatario departamental también señaló que la Gobernación comparte con el Ejecutivo el propósito de recuperar la seguridad y fortalecer la presencia del Estado, aunque sostuvo que las medidas deben considerar las condiciones específicas de cada territorio. En ese sentido, citó una afirmación realizada previamente por De la Espriella sobre la necesidad de reconocer las diferencias entre las regiones y planteó que ese mismo criterio debe aplicarse a las decisiones de seguridad. Escobar sostuvo que en Nariño la protección de la población y la recuperación de la seguridad pueden abordarse mediante una estrategia de paz territorial, que, según explicó, contempla seguridad, transformación, desarrollo y oportunidades. Como parte de su respuesta, el gobernador invitó al presidente a visitar Nariño para conocer directamente las acciones adelantadas, los resultados obtenidos y los desafíos que persisten en materia de paz territorial. “en el sur las puertas están abiertas”, manifestó. Escobar hizo referencia al papa León XIV y llamó a mantener un lenguaje orientado a la paz. “Como nos enseña el Papa León XIV @Pontifex_es, les deseo que alberguen en sus corazones una paz desarmada, desarmante en el lenguaje y perseverante, todos los días”.

El fin de los diálogos con Comuneros del Sur

La controversia ocurre luego de que el Gobierno Nacional modificara el marco jurídico de los procesos de diálogo que habían sido establecidos durante la política de Paz Total. Las conversaciones con el bloque Comuneros del Sur del ELN comenzaron oficialmente en julio de 2024. El proceso contemplaba asuntos relacionados con el desescalamiento de la violencia, transformaciones territoriales y el tránsito de integrantes de esa organización hacia la vida civil. Durante los 19 meses de conversaciones se alcanzaron 12 acuerdos parciales relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a las víctimas y la creación de una ruta de reintegración para los integrantes de Comuneros del Sur. El proceso tuvo un cambio de rumbo en junio de 2026, después de que integrantes de esa organización ingresaran a una clínica de Pasto y sacaran por la fuerza a Luis Alberto Villota Rodríguez, alias “Tito”, quien permanecía bajo custodia. El Gobierno Nacional condenó esa acción y señaló que el hecho comprometía los avances obtenidos durante las conversaciones. Posteriormente, el presidente derogó la Resolución número 369 del 13 de septiembre de 2024 mediante las resoluciones ejecutivas 365 y 368 de 2026, firmadas el jueves 3 de septiembre de 2026. Con estas decisiones también quedaron sin vigencia los espacios de diálogo establecidos con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Las decisiones se conocieron en vísperas del operativo en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o “Bendito Menor”, señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Con la terminación de estos espacios de diálogo, la política de paz en Nariño entra en una nueva etapa bajo la orientación definida por el Gobierno Nacional, mientras la Gobernación mantiene su postura de combinar las acciones de seguridad con una estrategia de paz territorial. En este contexto, el intercambio entre De la Espriella y Escobar refleja las diferencias sobre la manera en que debe abordarse la seguridad y la paz en el departamento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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