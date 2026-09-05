Gobernador de Nariño responde a De la Espriella y niega negociaciones clandestinas: “No hay nada por debajo de la mesa”

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió este viernes 4 de septiembre de 2026 al presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario nacional le advirtiera durante la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, Bolívar, que no permitirá conversaciones o acuerdos clandestinos entre autoridades territoriales y grupos armados ilegales.
Escobar negó que su administración haya realizado negociaciones por fuera de los canales institucionales, explicó que los Diálogos Regionales de Paz fueron competencia del Gobierno Nacional y manifestó que su departamento comparte el propósito de fortalecer la seguridad y la presencia estatal.