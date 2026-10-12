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De la Espriella lanzó dura advertencia por paro y dijo que no permitirá bloqueos en vías

El anuncio lo hizo dos días antes una jornada de movilización convocada por sectores de la oposición. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del Tigre”, expresó.

  • El presidente Abelardo de la Espriella hizo el anuncio en una alocución presidencial. Foto: Cortesía Presidencia
    El presidente Abelardo de la Espriella hizo el anuncio en una alocución presidencial. Foto: Cortesía Presidencia
El Colombiano
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hace 14 minutos
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En una alocución presidencial este lunes 12 de octubre en la noche, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que firmará un decreto para prohibir los bloqueos permanentes de vías públicas como forma de protesta.

“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera”, dijo De la Espriella en la alocución transmitida por cadena nacional.

El mandatario anunció que firmará un decreto de protesta social para, en sus palabras, “separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue”.

Entérese: Abelardo de la Espriella ordenó la salida del comandante de la Policía de Santa Marta tras la fuga de 41 detenidos

Según explicó, la regla es doble. Por un lado, aseguró que no es un derecho menos para quien protesta en paz, pero busca blindar estos espacios de quienes destruyen: “La marcha pacífica se protege. El diálogo es la regla. La Fuerza Pública no se mete con quien marcha sin agredir”, afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que durante años “se dejó que el bloqueo parara la comida, la medicina, la vida, el trabajo, y a eso erróneamente se le llamó derecho”.

El decreto llega en paralelo con el anuncio de un Estatuto Antiterrorista que, según el Gobierno, busca ampliar las herramientas jurídicas del Estado frente a organizaciones consideradas terroristas y permitir el registro de estas agrupaciones.

Sectores de oposición, como el senador Iván Cepeda, cuestionaron por su parte el proyecto y aseguraron que podría criminalizarse el derecho a la protesta.

El 14 de octubre

Las medidas se conocen a pocos días de la primera gran jornada de movilización en contra del Gobierno. Fecode convocó a los maestros a concentrarse a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional de Bogotá; en Medellín, la convocatoria apunta a la plaza San Antonio. Comunidades indígenas del Cauca, sindicatos y el expresidente Gustavo Petro también anunciaron participación.

Desde la alocución, De la Espriella fue directo contra los organizadores, que precisamente el mencionado Fecode y sectores del Pacto Histórico: “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón”.

Los llamó “instigadores de la maldad” y advirtió que si pretenden “incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre”.

Otros anuncios

La alocución abarcó siete frentes adicionales. En energía, De la Espriella anunció la conformación de un equipo especial con plazo hasta el 31 de diciembre para reforzar la generación térmica y administrar los embalses ante el fenómeno de El Niño, y solicitó al Congreso, con mensaje de urgencia, un traslado de $1,2 billones dentro de la adición presupuestal de 2026.

En reconstrucción, informó que el Fondo Milagro, creado tras el terremoto del 10 de agosto, comenzó a disponer desde el miércoles 7 de octubre de un primer billón de pesos para atender vivienda, colegios, centros de salud, acueductos y vías.

En materia de seguridad, presentó un balance de dos meses de gobierno: 33 cabecillas de organizaciones armadas afectados, 125.182 kilogramos de cocaína incautados, 1.117 integrantes de grupos armados afectados y 32.503 capturas por distintos delitos.

Mencionó entre los abatidos recientes a alias La Morocha de la estructura Rodrigo Cadete, alias Lobo de la estructura 36 y alias Max Max, señalado como explosivista de la estructura Jaime Martínez.

Sobre el Banco de Talentos, dijo que 145 funcionarios ya se posesionaron y anunció la apertura de 15 posiciones en ProColombia en el exterior para residentes en esos países.

El presidente cerró con un homenaje a Miguel Uribe Turbay y exigiendo que la justicia tenga mayor celeridad frente a su caso, y con un mensaje de solidaridad a Panamá, que recientemente sufrió un terremoto de 8.0 de magnitud: “cuenten con nosotros”, aseguró.

Lea más: Abelardo debe “convencer a los que le votaron por temor a Cepeda”: Andrés Forero

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dispone exactamente el decreto anunciado por el presidente De la Espriella sobre las vías?
El decreto prohíbe de manera definitiva los bloqueos permanentes de carreteras y vías urbanas bajo la modalidad de protesta, diferenciando la manifestación pacífica —la cual asegura será protegida— de las vías de hecho que paralizan el abastecimiento y la movilidad.
¿Cuáles son los puntos principales de la movilización nacional del 14 de octubre?
La jornada cuenta con convocatorias de Fecode, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas. En Bogotá se concentrarán en el Parque Nacional a partir de las 10:00 a. m., mientras que en Medellín el punto principal será la plaza San Antonio.
¿Qué medidas adoptó el Gobierno frente al riesgo del fenómeno de El Niño?
El Ejecutivo creó un equipo especial con plazo hasta el 31 de diciembre para blindar el sistema energético, reforzando la generación térmica y solicitando al Congreso un traslado presupuestal de $1,2 billones con mensaje de urgencia.
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