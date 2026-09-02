Ministerio de Agricultura tumbará cinco Appa de la reforma agraria de Petro

El Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar una de las principales apuestas de la reforma agraria de Gustavo Petro; las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una figura que durante su administración impuso restricciones al uso productivo del suelo y generó fuertes cuestionamientos de sectores económicos y territoriales.
El primer paso se dará en la Sabana de Bogotá, donde el Ministerio de Agricultura tiene listo un proyecto de resolución para derogar las Appa establecidas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. En conjunto, las delimitaciones afectaban a más de 15.000 hectáreas.
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La decisión no supone, por sí misma, que esos terrenos queden habilitados para cualquier actividad. Lo que cambia es el régimen especial que tenían como Appa y como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2. En la práctica, esto significa que las restricciones que esa figura imponía sobre el uso del suelo dejan de aplicarse. Sin embargo, los predios seguirán sujetos a las demás normas de ordenamiento territorial y ambientales de cada municipio.