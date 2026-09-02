Por ausencia de ministros, levantaron segundo debate del Presupuesto 2027; lanzaron dura advertencia al Gobierno

El debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 quedó en suspenso este miércoles 2 de septiembre, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso levantaran la sesión por la ausencia de varios de los funcionarios del Gobierno citados para explicar la destinación de los recursos de sus respectivas carteras.
La sesión fue levantada hacia las 11:43 a. m., después de que no se concretara la presencia de los ministros de Hacienda, Educación y Vivienda, Miguel Gómez, Viviane Morales y Jaime Andrés Beltrán, respectivamente, así como del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago.
El episodio generó molestia entre congresistas de diferentes sectores políticos, quienes coincidieron en que la discusión del presupuesto requiere la presencia de los responsables directos de cada cartera, especialmente en un momento de alta presión sobre las finanzas públicas.
Le puede interesar: ¿Por qué le salió un hueco de $60 billones al presupuesto 2027?