Alcalde de Cúcuta responde a reclamo de Abelardo: “No nos informaron del Consejo de Seguridad”

En medio de la polémica por la ausencia de varios mandatarios locales en el Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella tras el atentado con carro bomba en Los Patios, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aseguró que nunca recibió información oficial sobre la realización del encuentro y pidió disculpas al jefe de Estado por su inasistencia.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Acevedo afirmó que no fue debido a problemas de comunicación y no por una decisión deliberada.
“Quiero pedirle infinitas disculpas por no haber podido asistir ayer al Consejo de Seguridad. Quiero que sepan que no teníamos información”, señaló el mandatario local.
Según explicó, incluso durante la mañana del día en que se realizó la reunión no existía confirmación oficial sobre la convocatoria. “Yo escribí a las ocho y media de la mañana, a las nueve de la mañana, y todavía no estaba confirmado el Consejo de Seguridad”, indicó.