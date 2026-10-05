Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea cambios en la implementación del Acuerdo de Paz; lo llevarían a la ONU

La revisión de la implementación del Acuerdo de Paz que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella promete convertirse en uno de los nuevos frentes de discusión política del país.
La administración sostiene que, después de una década, es necesario revisar realmente qué resultados ha dejado el acuerdo y qué aspectos requieren ajustes; pero hay desarrollos jurídicos que quedaron amparados por la Constitución y que ponen ciertos límites a lo que el Gobierno puede modificar.
El punto de partida está en el Acto Legislativo 02 de 2017, que incorporó a la Constitución disposiciones transitorias relacionadas con la implementación del Acuerdo Final y estableció que las actuaciones de las autoridades deben guardar coherencia con lo pactado y desarrollarse de buena fe.
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De ahí que cualquier intento de modificar o frenar aspectos de su implementación tenga límites jurídicos.
El debate llegará el próximo 12 de octubre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; aunque desde este jueves el país ya conocerá el nuevo informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU.
Y en el Consejo de Seguridad el Gobierno presentará su posición frente al Acuerdo de Paz, en medio de una revisión interna sobre la manera en cómo se ha ejecutado el pacto y sobre los cambios que buscaría introducir en su implementación.
Ahora, la posición del Ejecutivo no llegará de sorpresa al escenario internacional. El viraje de esta administración frente a los temas de paz se nota con respecto a su antecesor.
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