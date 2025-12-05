x

Gobierno Petro no le quiere dar información al Consejo de Estado sobre el ‘tarimazo’ en Medellín, ¿para proteger a Isabel Zuleta?

El alto tribunal pidió por tercera vez dos resoluciones necesarias para decidir la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta.

  • Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico quien es investigada por el ‘tarimazo’ en Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 25 minutos
El Consejo de Estado requirió nuevamente a la Presidencia para que entregue la información relacionada con el 'tarimazo' realizado en La Alpujarra, en Medellín, el 21 de junio de este año; un material solicitado desde noviembre y que es determinante en el proceso de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta.

El tribunal busca las resoluciones con las cuales se instaló la “Paz Urbana” en la ciudad y se designaron sus representantes, documentos clave para establecer si el congresista gestionó ante el Inpec la salida de cabecillas de bandas criminales sin estar habilitada para ello.

