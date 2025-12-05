Gobierno Petro no le quiere dar información al Consejo de Estado sobre el ‘tarimazo’ en Medellín, ¿para proteger a Isabel Zuleta?

El Consejo de Estado requirió nuevamente a la Presidencia para que entregue la información relacionada con el 'tarimazo' realizado en La Alpujarra, en Medellín, el 21 de junio de este año; un material solicitado desde noviembre y que es determinante en el proceso de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta.

El tribunal busca las resoluciones con las cuales se instaló la “Paz Urbana” en la ciudad y se designaron sus representantes, documentos clave para establecer si el congresista gestionó ante el Inpec la salida de cabecillas de bandas criminales sin estar habilitada para ello.