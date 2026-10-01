Gobierno reversó designación del sacerdote Rodolfo Londoño en 5 consejos superiores universitarios; ¿quién lo reemplaza?

Unos 15 días duró el padre Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado del presidente ante los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco universidades públicas del país. Pero ahora el representante del Ejecutivo en la Universidad Nacional, la de Antioquia, la Pedagógica, la del Valle y la del Atlántico será el también director del nuevo partido Defensores de la Patria, Camilo Noguera. Tiene trayectoria dentro del sector educativo, puntualmente en la Universidad Sergio Arboleda. Lea también: ¿Quién es Camilo Noguera Abello, el abogado que será director de Defensores de la Patria? El padre Londoño, quien dirigió el retiro espiritual del gabinete y es también el capellán de la Casa de Nariño, había sido designado en ese rol el 25 de agosto. Ahora, con el Decreto 1371 del 9 de septiembre de 2026, el Ministerio de Educación Nacional dio por terminadas las designaciones vigentes. El decreto justifica los cambios en que la facultad de designar a los representantes del presidente incluye la de darlos por terminados y hacer nuevas designaciones.

Cabe señalar que, aunque no se conoció una decisión de la justicia, el nombramiento de Londoño había sido demandado por representantes del Pacto Histórico ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El decreto también incluye nombramientos en otras tres instituciones: Gustavo Adolfo Vergara Arrazola, en el Consejo Superior de la Universidad de Sucre; Víctor Julio González Riascos, en el de la Universidad del Pacífico; y Rubén Alfredo Carrillo Carrillo, en el del Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ). El delegado en la UniSucre, Vergara Arrázola, fue rector de esa universidad entre 1992 y 1995; además es un reconocido ganadero en la región. Por su parte González Riascos es ingeniero industrial y líder gremial, con experiencia en el desarrollo logístico, empresarial en Buenaventura y el Valle del Cauca. Mientras que Carrillo Carrillo también es sacerdote.

Esta es la trayectoria de Camilo Noguera, el nuevo designado

El reemplazo es Camilo Andrés Noguera Abello, quien fue secretario general y vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Noguera, oriundo de Santa Marta, es abogado de la Sergio Arboleda, donde también hizo una especialización en Derecho Público Económico, otra en Derecho Público Administrativo y una maestría en Derecho. Su carrera está ligada sobre todo a esa universidad. En 2001 asumió la jefatura del Área Penal de su consultorio jurídico. Fue subsecretario general entre el 13 de enero de 2003 y el 25 de enero de 2006; también fue secretario general de esa universidad, la misma en la que estudió el presidente De la Esriella. Noguera pasó por la Procuraduría. Entre el 10 de septiembre de 2001 y el 10 de noviembre de 2002 fue técnico administrativo de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Luego, hasta el 12 de enero de 2003, fue profesional universitario y asesor, en el grado 17, de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

¿Qué tendrá que hacer en ese cargo Camilo Noguera?

El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección de una universidad pública. En estos espacios están representados distintos sectores de la comunidad universitaria, entre ellos el Gobierno Nacional. Aunque hay particularidades de cada universidad, entre las funciones de ese comité están la definición de políticas académicas, administrativas y financieras; la expedición o modificación de estatutos y reglamentos; la aprobación de presupuestos y, en algunos casos, la participación en procesos para designar o elegir al rector. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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