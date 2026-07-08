¿Hasta dónde bajará el dólar? Goldman Sachs cambia su previsión a $3.200 en 12 meses

El peso colombiano sigue sorprendiendo por su fortaleza frente al dólar y esa tendencia llevó a Goldman Sachs a cambiar sus pronósticos. El banco de inversión modificó sus perspectivas para la moneda colombiana y ahora espera que el dólar cierre los próximos meses en niveles más bajos de los que había proyectado anteriormente. Durante buena parte de los últimos años, el precio del petróleo ha sido uno de los principales determinantes del dólar en Colombia. Cuando el crudo subía, el peso normalmente se fortalecía; cuando caía, ocurría lo contrario. Sin embargo, Goldman Sachs considera que esa relación perdió fuerza en las últimas semanas y que el mercado está poniendo más atención a las decisiones económicas que se toman dentro del país. Puede leer: Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año

El petróleo deja de ser el principal factor que mueve el dólar en Colombia

De acuerdo con el banco, aunque el petróleo ha bajado de precio, eso no ha impedido que el peso continúe apreciándose. En su análisis explica que los inversionistas están viendo con mejores ojos otros elementos, como la posibilidad de que el Gobierno haga un ajuste para reducir el déficit fiscal y la decisión del Banco de la República de mantener una política monetaria estricta para controlar la inflación.

Las razones por las que el peso colombiano seguiría fortaleciéndose

La expectativa de un mayor orden en las finanzas públicas es uno de los factores que más resalta la entidad. Goldman Sachs considera que el compromiso del Gobierno de realizar un ajuste equivalente a más de 3% del PIB ha ayudado a disminuir parte de la incertidumbre que existía sobre la economía. Con esa combinación de factores, Goldman Sachs decidió revisar sus proyecciones para la tasa de cambio. Antes esperaba que el dólar se ubicara en $3.600 dentro de tres meses, $3.700 en seis meses y $3.750 en un año. Ahora el panorama es mucho más optimista para el peso; calcula que la divisa estará alrededor de $3.350 en tres meses, bajará hasta $3.300 en seis meses y podría llegar a $3.200 dentro de un año. Entérese: El euro completa 15 días por debajo de $4.000 y toca mínimos no vistos desde 2020 El banco reconoce que el peso colombiano ya ha tenido una valorización importante. Solo en el último mes la moneda ganó cerca de 6% frente al dólar y, en lo corrido de 2026, acumula una apreciación superior a 10%. A pesar de ello, considera que el fortalecimiento aún podría continuar, aunque probablemente a un ritmo más moderado que el registrado durante la primera mitad del año. En otras palabras, Goldman Sachs cree que el peso ya está operando por encima de lo que considera su valor de equilibrio, que estima alrededor de $3.500 por dólar. Sin embargo, eso no significa que la tendencia vaya a cambiar de inmediato. Para la entidad, todavía existen condiciones para que la moneda siga mostrando un buen desempeño si las políticas continúan generando confianza entre inversionistas. No obstante, el banco también advierte que ese escenario no está garantizado. Buena parte de sus proyecciones depende de que el ajuste fiscal prometido por el Gobierno realmente se materialice. Si las medidas necesarias no logran avanzar o encuentran dificultades para ser aprobadas en el Congreso, parte del optimismo del mercado podría desaparecer.

Banco de la República y tasas de interés: otro factor que impulsaría al peso