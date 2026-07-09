Gopass creció 400% en Medellín y alcanzó el 25% del mercado de pagos digitales para movilidad

Los antioqueños pierden más de 150 horas al año atrapados en trancones, una cifra que crece de la mano del parque automotor de la ciudad. Ese tiempo perdido es, precisamente, el problema que empresas como Gopass buscan resolver. Las tecnologías de pago sin contacto se consolidaron como la herramienta para que los conductores dejen atrás las filas y el efectivo en su día a día. Y en ese terreno, Gopass le reveló a EL COLOMBIANO que tiene cobertura del 91% en los peajes del país, un millón de usuarios vinculados y el 56% del mercado de pagos digitales para movilidad. Puede leer: Constructora El Cóndor gana histórica demanda de $3,5 billones al Estado por congelamiento de peajes

Un crecimiento que duplica el ritmo del resto del país

La cifra que más llama la atención es el crecimiento del 400% que registró la compañía en Medellín durante el último año. Con ese salto, Gopass alcanzó el 25% del ecosistema local de pagos para movilidad, uno de los mercados más competidos del país. Para dimensionar el salto, Jorge Miguel Camacho, cofundador y CEO de Gopass, lo puso en contexto frente al comportamiento nacional de la empresa: “en el resto del país la compañía creció 2X (dos veces), pero en Antioquia 4X (cuatro veces)”. Es decir, el mercado antioqueño creció al doble de velocidad que el promedio nacional. Camacho explicó que ese resultado responde a una apuesta puntual de la compañía por esta región, porque “hemos hecho unas inversiones grandes en crecimiento y hoy en Antioquia hemos crecido cuatro veces con respecto a lo que teníamos a finales del 2024”. Gopass nació en Bogotá hace seis años y allí concentra más del 70% del mercado, según su CEO. En el último año, la compañía decidió enfocar buena parte de sus esfuerzos en Medellín y Antioquia, una plaza que Camacho describe como “muy importante” para la historia de la empresa. Lea aquí: Desde hoy suben 15 peajes en seis departamentos: conductores sentirán el golpe en el bolsillo

Los centros comerciales, la puerta de entrada de Gopass

Uno de los pilares de esta expansión ha sido la llegada de Gopass a los centros comerciales de la ciudad. La compañía ya tiene presencia en 14 centros comerciales de Antioquia, además de estaciones de servicio y el 91% de los peajes del país. Esta semana la empresa inició operaciones en el Parque Comercial El Tesoro, uno de los centros comerciales más reconocidos de Medellín, y hace apenas un mes había hecho lo propio en el Centro Comercial Oviedo. Según detalló Camacho, la red de parqueaderos con esta solución de pago sin contacto ya incluye a El Tesoro, Jardines de Llanogrande, Molinos, Oviedo, Premium Plaza, Punto Clave, Santafé, Unicentro Medellín, Terminal del Sur, Vizcaya y Viva Envigado.

Por qué los antioqueños adoptaron tan rápido el pago sin contacto

Camacho explicó que el crecimiento es el resultado de fortalecer la propuesta de valor de la compañía en la región, ya que “estamos en más de 14 centros comerciales y redes de parqueaderos, pero le estamos mostrando a Antioquia una solución que tal vez no conocían”. Uno de los cambios que más impacto tuvo fue dejar de depender únicamente de las recargas manuales. La compañía apostó por la recarga automática y por permitir asociar medios de pago de cualquier entidad financiera, sin atarse a un solo banco. “Eso le ha gustado muchísimo a los antioqueños, que tal vez están muy acostumbrados a sistemas de recarga, a otro tipo de experiencias”, señaló el CEO. Aunque Gopass es un producto digital, su adopción exige acompañamiento humano. Por eso la empresa mantiene puntos de atención y chats con personas reales en todos los lugares donde opera, como centros comerciales, estaciones de combustible y peajes. “Aquí no estamos digitalizando una empanada, porque si tú digitalizas una empanada ya sabes cómo se come. Esto es otra cosa”. Según el CEO, todavía es común encontrar confusiones básicas, como usuarios que pegan el tag de pago electrónico al revés porque piensan que la antena corresponde a un código QR. Agregó que los centros comerciales generan un vínculo distinto con los usuarios frente a los peajesm son lugares de uso casi diario. En palabras del ejecutivo, algunos usuarios afirmaron en grupos focales que “pueden asistir al centro comercial todos los días de su vida”, lo que convierte cada fila evitada en un ahorro constante de tiempo, o como lo definen en Gopass, “devolver tiempo de calidad”. En contexto: Agilizan el pago electrónico de peajes en Colombia

Jorge Miguel Camacho, cofundador y CEO de Gopass.

Mucho más que peajes: el ecosistema de movilidad de Gopass

Aunque Gopass se hizo conocido por el pago electrónico de peajes, la compañía se define hoy como una súper app de movilidad. Su portafolio actual incluye pago de combustible, parqueaderos sin contacto, impuestos vehiculares, multas, seguros y asistencias en carretera. Camacho detalló los servicios que ya están consolidados dentro de la aplicación: -Combustible: con el tag se puede pagar en estaciones Terpel. El usuario solo le indica al isletero que paga con Gopass y el cobro se genera automáticamente en su cuenta, sin necesidad de sacar la billetera. -SOAT: la aplicación recuerda al usuario la fecha de vencimiento y permite renovarlo con un clic. -Multas o comparendos: Gopass notifica al usuario cuando recibe una foto multa y permite pagarla desde la app. -Impuestos: los impuestos del vehículo también se pueden pagar directamente desde la aplicación. -Asistencia en vía: más de 250.000 usuarios ya utilizan este servicio a través de Gopass. De cara al futuro, la compañía trabaja en un plan de producto enfocado en tres pilares: trámites, pagos e inclusión financiera. Camacho adelantó, además, que Gopass ya desarrolla soluciones para motocicletas, transporte público mixto y otros esquemas de acceso para peatones. Conozca más: 4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas

El mercado automotor y las tasas de interés, un freno en el horizonte

El primer semestre del año dejó cifras récord en la venta de carros en Colombia, impulsadas en buena parte por los vehículos híbridos y eléctricos. Para Gopass, esa dinámica es relevante porque su base de clientes en el país crece cerca de un 5% anual, y se espera que el parque automotor crezca un 6% este año. Camacho puso especial atención en el crecimiento de los vehículos eléctricos, que según dijo, “vienen con unas necesidades de movilidad diferentes a los vehículos tradicionales” y para los cuales la empresa ya está desarrollando soluciones específicas. Sin embargo, el CEO fue cauto sobre el resto del año al explicar que el repunte del sector automotor podría frenarse por el alza en las tasas de interés, que subieron al 12% en la más reciente junta del Banco de la República y que, según sus proyecciones, podrían volver a subir en la próxima reunión del emisor. A eso se suma un dato de inflación del último mes que, dijo, resultó peor de lo esperado. “No soy tan optimista en pensar que este año va a haber un boom, es una recuperación esperada”, afirmó Camacho, aunque destacó que la migración hacia los vehículos eléctricos avanza más rápido de lo que la compañía anticipaba.

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