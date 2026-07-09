Gopass creció 400% en Medellín y alcanzó el 25% del mercado de pagos digitales para movilidad

Los antioqueños pierden más de 150 horas al año atrapados en trancones, una cifra que crece de la mano del parque automotor de la ciudad. Ese tiempo perdido es, precisamente, el problema que empresas como Gopass buscan resolver.
Las tecnologías de pago sin contacto se consolidaron como la herramienta para que los conductores dejen atrás las filas y el efectivo en su día a día. Y en ese terreno, Gopass le reveló a EL COLOMBIANO que tiene cobertura del 91% en los peajes del país, un millón de usuarios vinculados y el 56% del mercado de pagos digitales para movilidad.
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