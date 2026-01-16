Desde hoy suben 15 peajes en seis departamentos: conductores sentirán el golpe en el bolsillo

Desde este viernes 16 de enero, viajar por carretera en Colombia será más costoso. En seis departamentos, 15 peajes ajustaron sus tarifas tras la actualización autorizada por el Gobierno.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que el incremento obedece a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al que se suma un porcentaje adicional de normalización definido por el Ministerio de Transporte para las vías concesionadas.
