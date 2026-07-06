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4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas

Los vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron cifras récord en Colombia durante el primer semestre de 2026, con crecimientos que superan 235% frente al año pasado.

  • Los carros eléctricos crecen 235% en Colombia, así va la carrera entre Tesla, BYD y Mazda. FOTO: Cortesía.
    Los carros eléctricos crecen 235% en Colombia, así va la carrera entre Tesla, BYD y Mazda. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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Entre enero y junio de 2026 se matricularon 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos en el país, según el informe que Fenalco y la Andi, los gremios del sector automotor, publicaron con base en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La cifra representa un salto de 235,5% en eléctricos y de 74,6% en híbridos frente al mismo periodo de 2025.

Sumadas, ambas tecnologías llegaron a 69.082 matrículas en el semestre. Eso significa que casi cuatro de cada diez carros nuevos que se registraron en Colombia entre enero y junio ya no funcionan con el motor de combustión tradicional.

Los eléctricos representaron el 15,5% del total de vehículos nuevos matriculados en el país, la participación más alta que ha tenido esta tecnología en un primer semestre.

Los híbridos, por su parte, llegaron al 28,3% del mercado, un nivel que los confirma como una de las alternativas preferidas por los compradores colombianos.

Puede leer: “Comenzamos vendiendo 70 patinetas y este año esperamos llegar a 15.000 vehículos”: Gabriel Gutiérrez, CEO de Minca

Tesla y BYD se reparten el podio de los eléctricos

En junio, Tesla se quedó con casi la mitad del mercado eléctrico, con una participación de 49,1%. Le siguieron BYD con 15,6%, MG con 7,1%, Chevrolet con 4,9% y Chery con 3,9%. Entre las cinco marcas sumaron 80,6% de todos los eléctricos matriculados en el sexto mes del año.

Al mirar todo el primer semestre, Tesla lidera con 41,5% de las matrículas eléctricas, seguida por BYD con 23,6%. Chery ocupa el tercer lugar con 5,8%, Chevrolet el cuarto con 4,1% y MG el quinto con 3,8%. Juntas, estas marcas concentran 79% del mercado eléctrico del país entre enero y junio.

Por modelo, el Tesla Model Y fue el más matriculado en junio, con 46,5% del mercado eléctrico. Detrás quedaron el BYD Seagull con 6,4%, el MG S5 con 5,0%, el BYD Yuan Up con 4,6% y el Chery iCar con 3,7%. Esas cinco líneas sumaron 66% de las matrículas eléctricas del mes.

En el acumulado del semestre, el Tesla Model Y también encabeza la lista con 34,6% del mercado. Le siguen el BYD Yuan Up con 11,8%, el Tesla Model 3 con 6,9%, el Chery iCar con 5,5% y el BYD Seagull con 4,9%. Estos cinco modelos representan 64% de todos los eléctricos matriculados entre enero y junio.

Lea aquí: Venta de carros nuevos en Colombia creció 50% en el primer semestre: eléctricos e híbridos ya dominan el 43% del

Suzuki y Toyota pelean el liderazgo de los híbridos

El mercado híbrido tiene una competencia más pareja. En junio, Toyota lideró con 20,6% de las matrículas, seguida por Suzuki con 15,6%, Kia con 12,6%, Mazda con 9,0% y Renault con 7,7%. Las cinco marcas juntas alcanzaron 65,4% del mercado híbrido del mes.

Cuando se suman los seis meses del año, el orden cambia: Suzuki queda primero con 16,1% de las matrículas híbridas, y Toyota lo sigue de cerca con 15,4%. Kia se mantiene en el tercer puesto con 12,6%, Mazda en el cuarto con 9,9% y Renault en el quinto con 7,9%. Entre las cinco marcas suman 62% del mercado híbrido del semestre.

En junio, el modelo híbrido más matriculado fue el Mazda CX-30, con 7,4% del mercado, seguido del Toyota Corolla Cross con 7,2%, el Kia Sportage con 6,7%, el Kia Stonic con 5,6% y el Suzuki Fronx con 5,2%. Estas cinco líneas representaron 32,0% de las matrículas híbridas del mes.

En el acumulado de enero a junio, el Mazda CX-30 también lidera, con 8,1% del mercado, por delante del Toyota Corolla Cross con 7,9%, el Kia Sportage con 5,7%, el Suzuki Swift con 5,5% y el Kia Stonic con 5,4%. Juntos, estos modelos suman 32,6% de las matrículas híbridas del semestre.

Las SUV y las grandes ciudades marcan la pauta del mercado

El gusto de los colombianos por las camionetas tipo SUV se mantiene intacto incluso en las nuevas tecnologías. Este segmento sigue siendo el más vendido tanto en eléctricos como en híbridos, y concentra la mayor parte de las matrículas en ambas categorías.

Bogotá y el Valle de Aburrá, donde está Medellín, siguen siendo los territorios donde más se matriculan estos vehículos. Las dos regiones mantienen el liderazgo nacional en la adopción de eléctricos e híbridos, un reflejo de cómo la movilidad sostenible avanza primero en las principales zonas metropolitanas del país antes de llegar al resto del territorio.

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