4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas

Entre enero y junio de 2026 se matricularon 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos en el país, según el informe que Fenalco y la Andi, los gremios del sector automotor, publicaron con base en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). La cifra representa un salto de 235,5% en eléctricos y de 74,6% en híbridos frente al mismo periodo de 2025. Sumadas, ambas tecnologías llegaron a 69.082 matrículas en el semestre. Eso significa que casi cuatro de cada diez carros nuevos que se registraron en Colombia entre enero y junio ya no funcionan con el motor de combustión tradicional. Los eléctricos representaron el 15,5% del total de vehículos nuevos matriculados en el país, la participación más alta que ha tenido esta tecnología en un primer semestre. Los híbridos, por su parte, llegaron al 28,3% del mercado, un nivel que los confirma como una de las alternativas preferidas por los compradores colombianos. Puede leer: “Comenzamos vendiendo 70 patinetas y este año esperamos llegar a 15.000 vehículos”: Gabriel Gutiérrez, CEO de Minca

Tesla y BYD se reparten el podio de los eléctricos

En junio, Tesla se quedó con casi la mitad del mercado eléctrico, con una participación de 49,1%. Le siguieron BYD con 15,6%, MG con 7,1%, Chevrolet con 4,9% y Chery con 3,9%. Entre las cinco marcas sumaron 80,6% de todos los eléctricos matriculados en el sexto mes del año. Al mirar todo el primer semestre, Tesla lidera con 41,5% de las matrículas eléctricas, seguida por BYD con 23,6%. Chery ocupa el tercer lugar con 5,8%, Chevrolet el cuarto con 4,1% y MG el quinto con 3,8%. Juntas, estas marcas concentran 79% del mercado eléctrico del país entre enero y junio. Por modelo, el Tesla Model Y fue el más matriculado en junio, con 46,5% del mercado eléctrico. Detrás quedaron el BYD Seagull con 6,4%, el MG S5 con 5,0%, el BYD Yuan Up con 4,6% y el Chery iCar con 3,7%. Esas cinco líneas sumaron 66% de las matrículas eléctricas del mes. En el acumulado del semestre, el Tesla Model Y también encabeza la lista con 34,6% del mercado. Le siguen el BYD Yuan Up con 11,8%, el Tesla Model 3 con 6,9%, el Chery iCar con 5,5% y el BYD Seagull con 4,9%. Estos cinco modelos representan 64% de todos los eléctricos matriculados entre enero y junio. Lea aquí: Venta de carros nuevos en Colombia creció 50% en el primer semestre: eléctricos e híbridos ya dominan el 43% del

Suzuki y Toyota pelean el liderazgo de los híbridos

El mercado híbrido tiene una competencia más pareja. En junio, Toyota lideró con 20,6% de las matrículas, seguida por Suzuki con 15,6%, Kia con 12,6%, Mazda con 9,0% y Renault con 7,7%. Las cinco marcas juntas alcanzaron 65,4% del mercado híbrido del mes. Cuando se suman los seis meses del año, el orden cambia: Suzuki queda primero con 16,1% de las matrículas híbridas, y Toyota lo sigue de cerca con 15,4%. Kia se mantiene en el tercer puesto con 12,6%, Mazda en el cuarto con 9,9% y Renault en el quinto con 7,9%. Entre las cinco marcas suman 62% del mercado híbrido del semestre. En junio, el modelo híbrido más matriculado fue el Mazda CX-30, con 7,4% del mercado, seguido del Toyota Corolla Cross con 7,2%, el Kia Sportage con 6,7%, el Kia Stonic con 5,6% y el Suzuki Fronx con 5,2%. Estas cinco líneas representaron 32,0% de las matrículas híbridas del mes. En el acumulado de enero a junio, el Mazda CX-30 también lidera, con 8,1% del mercado, por delante del Toyota Corolla Cross con 7,9%, el Kia Sportage con 5,7%, el Suzuki Swift con 5,5% y el Kia Stonic con 5,4%. Juntos, estos modelos suman 32,6% de las matrículas híbridas del semestre.

Las SUV y las grandes ciudades marcan la pauta del mercado