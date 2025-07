“Este disco recorre muchos periodos de mi vida”: Goyo lanza Pantera, su primer disco como solista

Vemos que se tomó su tiempo para este nuevo disco, ¿cómo vivió el proceso para lanzar este disco Pantera?

“Si, puedo explicar el disco como un recorrido por muchos periodos de mi vida y emociones en el momento. Creo que yo siempre trato de ser muy fiel a lo que siento, lo que pienso y plasmar un poco lo que vivo y te voy a poner un ejemplo, la primera canción que escribí en el disco se llama". Hablan de mí, es una canción que me voy a la base del rap, donde empiezo a entender que mi mundo, además de venir del folclore como algo natural en mi familia, también tiene ese gran género que me ayuda a identificarme. Vienen entonces los alabaos, hicimos varios estudios y todo, pero yo ya venía con lo natural con lo que uno crece escuchando las canciones fúnebres y demás.Y ahí fue un momento en el que yo salgo de ChocQuibTown, pasan cosas en mi vida, la gente hablando, no solo de mi música sino de mi vida personal y por eso escribí esa canción, que tiene mucho desahogo, turbulencia y así se ven todas esas vivencias en las demás canciones, este es un disco muy fiel a mí”.

Hay una canción que se llama Cuaderno, pero en realidad es que usted hizo un cuaderno...

“Cuaderno se me vino a la cabeza porque durante este período estuve en terapia y el terapeuta me pide que haga un cuaderno para escribir mis emociones y luego hacer una rueda de emociones cada día. Yo andaba por esos días tuiteando cosas de política oa un artista y Después me sentí mal y al preguntarme por qué me pasaba eso, mi terapeuta me dijo que antes de tuitear lo escribiera en el cuaderno y de ahí escribí esa canción que dice: Lo que pienso lo escribo en mi cuaderno, pues si no te lo grito, que sueño contigo y en las mañanas cuando más siento el frío... El cuaderno además lo tengo como una herramienta y les digo a quienes no tienen acceso a la terapia que sepan que el cuaderno es una opción importante para sentir y plasmar las emociones tal cual”.

Hablemos de las colaboraciones...

“Fueron maravillosas, yo me divertí mucho con este disco, por ejemplo, colaborar con Praz, uno de los raperos que me inspiró y que me trae a hacer lo que yo soy de Fugitivos, esa gran banda y con esta canción que se llama KeRoWe que habla sobre el dolor y como yo le digo a esa persona que si está con otras mujeres, por favor, no les haga daño como a mí. Y pienso en las mujeres también. Es que pasan muchas cosas bonitas con este álbum, hay canciones de rumba, como por ejemplo. Que se prenda, que es una canción con DFZM, el rapero de Buenaventura, traerlo a mi mundo y también mostrarle mi mundo fue increíble, y trata de ser muy fiel a lo que yo soy”. Puede leer: Habrá homenaje al Binomio de Oro en el Festival de la Leyenda Vallenata

¿Y cómo se adaptaron todos los colaboradores a Pantera?

“Las canciones hacen que se atrape a la gente y yo tengo esa particularidad, como que una canción me pide. Entonces, por ejemplo, con En tu marea, cuando terminamos la canción, el intro, que es tan suave, como con una calma del mar y además hablando sobre el agua y la sensualidad, yo me imaginé a Greeicy de una, me la imaginé a ella y se la envié, le encantó, la grabó y todo y es una de las canciones favoritas de mi álbum”.

¿Se le quedaron canciones por fuera?

“Muchas, algunas porque no encontré el momento adecuado porque pienso que Pantera tiene un sonido claro, pese a que vamos por diferentes géneros tiene un sonido y pensaba que esas otras canciones que hice no encajaban, que de repente eran canciones para el futuro. Creo que hice más de 40 canciones y fue un poco difícil al final del álbum elegir y decidir cuál se quedaba por fuera y cuál sí iba”.

¿Qué hace Goyo cuando se bloquea o cuando no encuentra el rumbo de lo que quiere?, creativamente hablando

“Creativamente hablando los bloqueos siempre van a llegar y yo lo que hago es aceptar que estoy bloqueada y el bloqueo te da ese impulso, porque es mágico porque te empuja a que tengas de alguna manera que soltar lo que tienes que soltar. En varios momentos me pasó. También tuve la oportunidad de empezar a leer el libro. El camino del artista que me parece súper brutal y encontrar herramientas en esas tareas que te ponen y cuando encuentro el cuaderno también porque una de las de las bases del libro es que te ponen a todos los días tres páginas y ya escribir yo lo venía haciendo. Puede leer: Doechii, la rapera del momento y el libro que le cambió la vida Entonces es superbonito, es un proceso bonito que le ayuda a uno a encontrar muchas más cosas de las que uno cree que no podría encontrar”.

