Otro orgullo para Jericó, en Antioquia: se graduó primera cohorte de estudiantes de lutería

Jericó ya no será solo reconocido por su primaveral clima, la arquitectura tradicional o los rastros de Santa Madre Laura. Ahora la denominada cuna del carriel tiene una razón más para ser visitada por miles de nacionales y extranjeros: ya fabrican instrumentos musicales de cuerda, con certificación de lutier, entre ellos guitarras, a partir de un proceso que combina formación, recuperación patrimonial y generación de nuevas oportunidades para la comunidad.
Esta nueva vocación tiene orgullosos a los habitantes y es un logro más del Museo de Arqueología y Arte del municipio y su Escuela de Artes y Oficios (Maja), que graduó la primera cohorte de maestros lutieres y busca fortalecer los emprendimientos culturales del Suroeste antioqueño.