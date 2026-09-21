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¿Por un “hijueputazo”? Ciudadanos se taparon la boca para protestar en el Concejo de Envigado

Unas 20 personas llegaron al recinto de sesiones para mostrar su inconformidad ante una acción judicial. Esta se originó tras un altercado relacionado con el cambio en Silape.

  • Los manifestantes llegaron a la sesion de la mañana de este lunes, en la que se estaba debatiendo la entrega de unos subsidios, para protestar por una denuncia originada por un supuesto insulto. FOTO: CORTESÍA
    Los manifestantes llegaron a la sesion de la mañana de este lunes, en la que se estaba debatiendo la entrega de unos subsidios, para protestar por una denuncia originada por un supuesto insulto. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Con sus bocas encintadas y con una camiseta que rezaba “Se escandalizan por un ‘hijueputazo’, pero no por vender a Envigado”, 20 personas llegaron en la mañana de este lunes al Concejo de Envigado para mostrar su inconformidad por una acción judicial por un supuesto insulto de un ciudadano a los concejales. Esto ocurrió en el marco de las protestas por la aprobación de los cambios en el Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado (Silape).

Cuando comenzó la sesión, a las 9:00 de la mañana, los manifestantes se pusieron de espaldas a los concejales, mientras ellos debatían la entrega de unos subsidios, en el marco de unas sesiones extraordinarias que se están realizando por estos días.

“En sesiones de días pasados, hace 15 días, se aprobó la modificación al Silape y uno de los concejales propuso que me denunciaran a mí por organizar un plantón, todo porque un ciudadano en esta protesta les lanzó un ‘hijueputazo’ y les dijo ratas. Ante esto, en estas sesiones se aprobó que nos denunciaran ante la Fiscalía”, relató Camilo Restrepo, uno de los organizadores de esta protesta.

Esto generó la inconformidad entre quienes no estaban de acuerdo con la modificación de la distribución ambiental de Envigado, por lo que decidieron acudir a esta sala de sesiones y de manera pacífica hacer sentir su inconformidad.

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La protesta duró cerca de 30 minutos, sin interrumpir la labor que estaban realizando los corporados durante esta sesión extraordinaria, aunque sí hubo presencia de la Policía de Envigado para estar pendiente de si se presentaba alguna alteración del orden público.

El presidente del Concejo de Envigado, Jhony Vélez Quintero, expresó que “fue una manera muy particular de hacer la protesta, porque tenían la boca tapada; no sé si es que tenían gripa o qué. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, montaron sus videos a redes y ya. No hubo ninguna situación anómala”.

El origen de esta manifestación, más allá de las denuncias que pretenderían imponer en contra de los manifestantes por el incidente ocurrido en días pasados, se originó porque los concejales de Envigado dieron vía libre a la modificación del Silape.

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Según los inconformes, el cambio que se le hizo a este sistema de protección ambiental estaría generando graves afectaciones al medio ambiente envigadeño porque se les estarían entregando centenares de hectáreas protegidas en el pasado a constructoras para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

“Al lado de nuestra zona verde del municipio, con su fauna y flora, quieren construir más edificios y no queremos ver más por acá proyectos inmobiliarios polémicos como el que se viene ejecutando en Las Palmas”, señaló Restrepo.

Por su parte, el presidente del Concejo aseguró que esta determinación no va a generar graves afectaciones ambientales en el municipio, puesto que lo aprobado en este acuerdo fue que se retiraron zonas que ya estaban urbanizadas o donde funcionan cultivos de flores.

“No solo se retiraron predios, sino que se incluyeron otros, más del doble, en los que se hace una protección a los retiros de fuentes hídricas, a los nacimientos y a zonas forestales clave en la preservación del medio ambiente de nuestro municipio”, explicó Vélez Quintero, del Centro Democrático.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué protestaron con la boca encintada en el Concejo de Envigado?
Un grupo de 20 personas protestó para expresar su inconformidad por una acción judicial, originada por un insulto en medio de las protestas por la modificación del Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado (Silape).
¿Qué decía la camiseta que usaron los manifestantes en el Concejo de Envigado?
Las camisetas tenían la frase: “Se escandalizan por un hijueputazo, pero no por vender a Envigado”. La expresión hacía referencia a la inconformidad de los manifestantes con las decisiones tomadas por el Concejo sobre las áreas protegidas del municipio.
¿Cuántas personas participaron en la protesta en el Concejo de Envigado?
Alrededor de 20 personas llegaron al recinto de sesiones durante la mañana de este lunes para manifestar su oposición a la modificación del Silape.
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