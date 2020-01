La lutería, un arte de generaciones

Luca Polverini es otro de esos que se ha contagiado por el amor a la lutería, pero no construye violines, violonchelos o guitarras, es lutier de acordeones. Igual que Marta, Luca proviene de Italia y en su familia la tradición lutera viene de parte y parte, el abuelo de su papá empezó una compañía de lutería de guitarras en 1850, aunque la familia de su mamá se dedicaba a la fabricación de acordeones desde 1839. Ambos proyectos se juntaron en Polverini.

Llegaron a fabricar también órganos y toda clase de instrumentos de percusión, pero volvieron a ser una empresa pequeña de lutería de acordeones exclusivamente, dice que hay mucha competencia asiática en la fabricación de instrumentos.

En su ciudad, Castelfidardo, se fabrican cerca de 15.000 acordeones al año que se exportan a todo el mundo. Los que trajo consigo para la muestra en el festival estaban hechos para vallenato y tenían pequeñas personalizaciones con los colores de la bandera de Colombia.

A este lutier siempre le atrajo el mundo de la mecánica y los carros deportivos, “este es un instrumento que parece un avión por cómo está construido, eso me intriga”, cuenta. Pero, aunque Luca los fabrica, no los sabe interpretar y eso pasa más a menudo de lo que se creería. Hace una comparación simple, “el fabricante de un carro deportivo de Fórmula 1 no sabe manejarlo, sabe construirlo”.

La formación para convertirse en un experto creador y reparador de instrumentos requiere mucho tiempo, aproximadamente 10 años. Nikolai Ceballos, lutier de la Fundación Salvi, se enganchó por el misticismo que rodea la creación de un instrumento. Se formó con maestros italianos y ahora ayudará a formar una nueva generación en el país.

Ceballos hace parte de un grupo de personas que organizó un programa de cuatro años de formación de lutieres con la Fundación Salvi que será pionero en Colombia. El plan de estudios arrancará en febrero de este año y se espera que sea un punto de partida para fortalecer ese arte para el que muchos deben salir del país si desean formarse y continuar con esa tradición muy manual y precisa que, muchas veces, va quedando como una serie de secretos bien guardados que va de una generación a la siguiente.