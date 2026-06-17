Ampliación de reconocido museo de Jericó se inspiró en referente de Nueva York

Arrancaron los trabajos de ampliación y remodelación del Museo de Antropología y Artes de Jericó (Maja), uno de los atractivos turísticos de ese municipio del Suroeste antioqueño. De acuerdo con las directivas de este centro cultural, antes de finalizar 2026 la primera fase sería abierta la público.
Las obras, que se concentran en la sede principal —una de las tres sedes que tiene el Museo en la localidad—, consisten en la construcción de un edificio que tendrá una terraza para eventos, residencias para albergar a artísticas y un café.
En la remodelación del Maja, adscrito a la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de Jericó, pero que funciona como una alianza público privada, serán invertidos más de $12.000 millones. La Gobernación de Antioquia fue uno de los principales aportantes del proyecto, al destinar $4.000 millones con los que se pagó una parte importante del terreno.
Le puede interesar: “Cuadros vivos”: el museo Maja recupera la costumbre de recrear obras de arte en Jericó
La nueva arquitectura del proyecto de ampliación fue realizada por un hijo del jericoano Manuel Mejía Vallejo; su hijo, Mateo Mejía; y su madre Dora Luz, que se inspiraron en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York (Estados Unidos). Roberto Ojalvo, director del Museo Maja, destacó el respaldo de la Administración Seccional, así como los aportes de la Alcaldía de Jericó y de empresas privadas, a quienes define como los amigos del Museo.
“Se van a hacer, inicialmente, dos niveles que están en el subsuelo. Ahí es donde estamos trabajando ahora: en lo que conocemos como las reservas del museo, que son los depósitos. Quedarían pendientes los otros dos niveles y la terraza, que en la medida que vayan llegando recursos esperamos terminarlos a mediados del año entrante”, señaló Ojalvo.