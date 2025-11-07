Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin y el grupo Niche, entre los colombianos nominados al Grammy Anglo 2026

Acaban de anunciarse los nominados en las 95 categorías de los Grammy anglo que se entregarán el próximo año, exactamente el domingo 1 de febrero.
“Las nominaciones de este año abarcan una amplia gama de artistas, géneros y proyectos, desde artistas consagrados hasta nominados por primera vez, en los géneros pop, country, rap, R&B, latino, global, jazz y más, lo que refleja un año marcado por una gran creatividad en la música”, explicaron desde la Academia de la grabación organizadora de los Grammy.
El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza –con nueve nominaciones– la lista de favoritos para los premios Grammy, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones, respectivamente.
Entérese: Kendrick Lamar: el rey del rap en el Super Bowl
Con seis nominaciones le siguen el puertorriqueño Bad Bunny, quien aspira no solo al apartado latino sino a grandes categorías como Mejor canción, Grabación del año y Mejor álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF).
Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea también están en la primera línea de favoritos, con seis nominaciones cada uno.