El “gigante” John Rodríguez atrapa las miradas en el Grand Prix de Esgrima en Medellín

El coliseo Iván de Bedout se transformó en el epicentro de la esgrima mundial con el inicio del Grand Prix, una cita histórica que por primera vez aterriza en la capital antioqueña con 362 deportistas de 55 naciones. En una jornada marcada por la precisión y la herencia familiar, el olímpico John Édison Rodríguez ratificó su condición de referente nacional al sellar su clasificación a las finales del domingo, tras una sólida actuación en las poules masculinas. El espadachín de 2,06 metros, quien ha pulido su técnica durante años en territorio francés, lidera la delegación de 40 colombianos que buscan dejar su huella en este certamen de talla internacional.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8