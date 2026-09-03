Eljach anuncia “batalla jurídica” para defender el rol de la Procuraduría en los procesos penales

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió que se avecina una dura pugna política y jurídica para evitar que el organismo de control sea excluido de los procesos judiciales penales en el país. Esta advertencia la hizo en la presentación de la “Política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría”.
El evento que era para la firma de dicha política, el funcionario lo aprovechó para manifestar su férrea oposición a una iniciativa gubernamental que busca eliminar la intervención penal de la entidad.
De acuerdo con Eljach, se ha revivido una propuesta que pretende “quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal” para trasladar dicha responsabilidad a la Rama Judicial. La iniciativa, impulsada bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella y liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, se presentaría próximamente ante el Congreso de la República para su debate y aprobación.
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