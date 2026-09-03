Eljach anuncia “batalla jurídica” para defender el rol de la Procuraduría en los procesos penales

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió que se avecina una dura pugna política y jurídica para evitar que el organismo de control sea excluido de los procesos judiciales penales en el país. Esta advertencia la hizo en la presentación de la “Política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría”. El evento que era para la firma de dicha política, el funcionario lo aprovechó para manifestar su férrea oposición a una iniciativa gubernamental que busca eliminar la intervención penal de la entidad. De acuerdo con Eljach, se ha revivido una propuesta que pretende “quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal” para trasladar dicha responsabilidad a la Rama Judicial. La iniciativa, impulsada bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella y liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, se presentaría próximamente ante el Congreso de la República para su debate y aprobación. Lea también | “No iba a haber elecciones”: la preocupante revelación del procurador Gregorio Eljach

“Me lo dijo un ministro de Estado en mi despacho la semana pasada. Tengo testigos: ‘Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la Procuraduría es una sola: coadyuvo. Punto’. Para decir que la labor de la intervención judicial en muchos casos se reduce (a eso)”, relató el procurador sobre un comentario que le hizo un ministro.

Para el procurador, la iniciativa se alimenta de una percepción reduccionista y equivocada sobre el rol de los procuradores delegados en los escenarios judiciales. Eljach defendió firmemente a sus funcionarios, describiéndolos como servidores públicos “abnegados y muy calificados” cuyo trabajo no debe ser demeritado por valoraciones erróneas.

“No puede ser que por una percepción negativa, equivocada, errónea, del ejercicio de una función de unos servidores públicos (...) se quiera cercenar, como si quitando la gente se va a solucionar el problema”, cuestionó Eljach aludiendo a que se intente solucionar supuestos problemas operativos eliminando personal.

También fue enfático al señalar que no cederá terreno ante el proyecto legislativo que alista el Ejecutivo. “Yo voy a defender lo que me entregaron, pero han vuelto a revivir la propuesta de quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal y ya están alistando para llevarlo al Congreso. Ahí vamos a dar una batalla jurídica y política porque hay razones no solamente filosóficas, sino que éticas y jurídicas para defender que esto continúe como viene”, advirtió. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Este sería el primer choque directo entre la Procuraduría General de la Nación bajo la dirección de Eljach y los proyectos de reforma judicial del gobierno de De La Espriella. Siga leyendo: Investigan disparo contra oficina del piso 26 de la Procuraduría Preguntas y respuestas