Gremios advierten falta de respaldo en el sistema de gas tras problemas de la regasificadora de Cartagena

La condición operativa imprevista presentada en uno de los cuatro trenes del buque de almacenamiento y regasificación de SPEC LNG generó reacciones entre los gremios energéticos, que señalaron que el país conocía desde hace varios años la necesidad de desarrollar nuevos proyectos de infraestructura para fortalecer la oferta de gas.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, anotó que el racionamiento de gas derivado de los trabajos de mantenimiento de SPEC LNG tendrá como principal afectada a la demanda industrial.
“En medio de un fenómeno de El Niño, las plantas térmicas están usando el total de la capacidad (400 millones de pies cúbicos diarios). El único escalón que se puede tocar es el industrial porque a la generación no la puedes tocar”, afirmó Castañeda.
Entérese: Colombia deberá importar 65% del gas a 2035 y 98% al 2045 si no reactiva su producción
Durante los trabajos correctivos, SPEC LNG continúa operando de manera segura con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) y espera restablecer plenamente su capacidad en los próximos días.