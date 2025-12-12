x

¿Guiño de Uribe? Respalda propuesta de Fajardo de definir candidato por encuestas; derecha evalúa viabilidad

La opción de ir decantando candidatos por medio de encuestas la presentó Sergio Fajardo. A ciertos sectores de la derecha le parece atractivo, sobre todo al expresidente Álvaro Uribe.

  • A la izquierda, el expresidente Álvaro Uribe; derecha, el exgobernador Sergio Fajardo. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Cada vez se decantan más las decisiones que buscan tomar los precandidatos en miras a las elecciones presidenciales de 2026. Fajardo ya ha dicho que es el único que le “puede ganar” a Iván Cepeda en segunda vuelta, pero no descarta una “alternativa” de mayor consenso para no irse a una consulta, pero sí hacer encuestas, pareciera tener cierto respaldo por parte de la derecha.

Esta iniciativa se da tras el panorama tan diverso que tiene la oposición en miras a las elecciones presidenciales. La idea es comenzar a depurar la listas de candidatos e iniciar a puntearle de tú a tú al petrismo en las encuestas.

Le puede interesar: “Es un insulto al país”: estos son los congresistas involucrados en caso UNGRD que buscan repetir curul en 2026

Justamente, la propuesta de reemplazar una consulta por un sistema de encuestas o una “alternativa” para ir decantando las opciones y unificar fuerzas, la planteó Sergio Fajardo. Esto recibió cierto respaldo del expresidente Álvaro Uribe, lo que muestra la fragmentación de la derecha y de la centroderecha para elegir candidato y hacerle contrapeso a Iván Cepeda, que hasta el momento es el que puntea.

Además, luego de que Fajardo y De la Espriella, anunciaran que no van a participar en ninguna consulta interpartidista en marzo del próximo año, las críticas no tardaron en llegar. El expresidente Álvaro Uribe, ya había planteado la idea de realizar una “megaconsulta” que integrara desde De la Espriella hasta Fajardo, con el objetivo de unificar las aspiraciones de sectores de extrema derecha y centroderecha.

Es por eso, y viendo el panorama tan fragmenta y la multiplicidad de opciones que le están haciendo la puja al petrismo, Fajardo propuso: “Construir una nueva mayoría que recoja personas de izquierda, de derecha y centro. Tenemos mecanismos para encontrarnos, por ejemplo, las encuestas. Se puede hacer encuestas calificadas de diferente naturaleza en las que pueden participar las personas que tengan intención de unirse”, dijo Fajardo.

Lea también: De la Espriella publicó la carta que le escribió a Uribe para rechazar participar en consulta de marzo: “han vetado mi nombre”

Lo cual llamó la atención al líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, sobre todo tras el rechazo de los dos aspirantes más grandes, que tiene ahora el petrismo, de no medirse en una consulta. Esta participación de Fajardo y De la Espriella era fundamental, pues ambos lideran las tres mediciones más recientes de intención de voto. En las cuales Cepeda continúa ocupando el primer lugar.

Asimismo, sería una opción viable porque en estas encuestas se medirían precandidatos que no superan cifras de dos dígitos en intención de voto. Por ejemplo, las tres precandidatas del Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes hasta el momento no se han medido en intención al voto y tienen un porcentaje bajo en las encuestas. Sobre todo, al compararlas con los 2,7 millones de votos del Pacto Histórico obtenidos en la consulta de octubre.

En búsqueda de evitar la fragmentación

Para el expresidente Uribe, solo vale la pena acudir a una consulta si no se fragmenta en múltiples grupos: “Si esa consulta se dispersa en varios grupitos, es inútil estar allí. En ese caso uno pensaría que es mejor que el Centro Democrático se reserve y no participe”, dijo en una entrevista en Blu Radio. Y agregó, frente a la propuesta de Sergio Fajardo, que “me parece un gran avance [...] Podría ser un mecanismo, qué sé yo, encuesta buscando una unificación”.

Lea también: Manual para entender el ‘despelote’ en la derecha

Todo se irá decantando cada vez más mientras se acercan las fechas decisivas. Sin embargo, hay una certeza, Farjardo y De la Espriella no piensan medirse en una consulta interpatidista.

Lo que sí es cierto, es que diferentes aspirantes se midan en encuestas, ya que podría ser un mecanismo que aliviane las tensiones y pueda reducir cada vez más los candidatos que se medirán de frente con el petrismo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Fajardo no quiere una consulta interpartidista?
Porque considera que es un mecanismo desgastado, costoso y que puede profundizar la fragmentación. Propone encuestas como método alternativo.
¿Por qué Uribe respalda parcialmente la propuesta?
Porque teme que una consulta con múltiples grupos disperse aún más a la derecha, debilitando su capacidad para enfrentar al petrismo.
¿Quién lidera hoy la intención de voto?
Según las últimas encuestas citadas por los precandidatos, Iván Cepeda continúa en el primer lugar.
Utilidad para la vida