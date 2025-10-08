Un concierto memorable, así fue el regreso de Guns N’ Roses en Bogotá, ¡y sigue Medellín!

*Por Sergio Villamizar
Al filo de las ocho de la noche de este martes empezaron a sonar los primeros acordes de guitarra de Welcome to the jungle en el escenario de Vive Claro de Bogotá, y más de 30.000 personas estallaron de alegría al ver a Axl Rose, Slash y Duff McKagan, legendarios integrantes de Guns N’ Roses, en vivo y en directo, en un concierto que estuvo a punto de no realizarse.
Desde meses atrás, buena parte de la boletería para este show se había vendido, siendo el segundo concierto oficial del Vive Claro, el nuevo escenario capitalino para grandes espectáculos, con una capacidad superior a los 40.000 espectadores, y que ha estado rodeado de polémica desde su construcción.
Hace tan sólo diez días, miles de personas se quedaron a las afueras de este mismo escenario, con las ganas de ver al rapero norteamericano Kendrick Lamar, a minutos de la hora oficial del show, se anunció que el espectáculo había sido cancelado por falta de algunos permisos por parte de la alcaldía de la ciudad.
Los siguientes días fueron de total polémica, entre las entidades de la Alcaldía que anunciaban que eventos como el festival de Luis Alfonso en el estadio El Campín, el Festival Salsa al Parque, que es organizado por la propia administración, y el concierto de Guns N’ Roses, no contaban con los permisos.