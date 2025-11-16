Gustavo Puerta hace méritos para el Mundial 2026: gol, jugador del partido y respaldo de los referentes

El volante Gustavo Puerta, de 22 años, quien se había lucido con Colombia en el Mundial Sub 20 de 2023, no solo aprovechó la oportunidad en su debut con la mayores, sino que fue elegido como jugador del partido, marcó gol y fue felicitado por los referentes. La felicidad era evidente en su rostro, Gustavo Adolfo Puerta Molano, quien fue una de las seis novedades que presentó Néstor Lorenzo para el amistoso contra Nueva Zelanda respondió con su rendimiento y su gol a la oportunidad que el cuerpo técnico le dio, en busca de lograr un cupo entre los 26 que serán preseleccionados para el Mundial de 2026.

Con su gol a los tres minutos y otras dos opciones claras que fueron atajadas por el arquero Max Crocombe, Puerta se destacó en el duelo que Colombia ganó 2-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y que sirve como preparación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Sobre su actuación el volante, vallecaucano sostuvo que, “estoy muy contento de poder marcar en mi debut, en mi primer partido con esta hermosa camisa, con esta Selección, es una felicidad inmensa. Ahora solo queda seguir trabajando duro para ganarme un puesto”.

Así mismo, mencionó que “Luchito me dijo que estuviera tranquilo que iba a marcar, y así fue, así que muy agradecido con los referentes que me han respaldado, me recibieron muy bien y eso es muy importante para uno como debutante”. Al ser consultado en la zona mixta por la labor que cumplió en el campo, Puerta argumentó que “me sentí cómodo moviéndome entre líneas a veces por fuera, otras por dentro, pero cumpliendo con lo queme pidió el profe”. Finalmente, se mostró conmovido por la reacción de su familia, ya que todos están en España, pero trasnocharon para ver el partido. “Mi familia está en España, tuvieron que trasnochar para verme debutar y ver el gol, así que es un premio para ellos también, que se sienten orgullosos de lo que estoy viviendo”.

Hay que recordar que el otro gol de la Tricolor fue marcado por otro joven, Johan Carbonero, a los 88 minutos; mientras que el descuento de Nueva Zelanda se había dado a los 80’ a través de Benn Old. Para el duelo con Nueva Zelanda Colombia formó con Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerri Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba. En el arranque del segundo tiempo ingresó Jhon Lucumí por Carlos Cuesta que presentó un golpe en la mano derecha.