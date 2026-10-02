Gustavo Scarpa, el futbolista brasileño que recomienda libros en YouTube y mueve el mercado editorial

Gustavo Scarpa es mediocampista de Atlético Mineiro y una de las figuras del fútbol brasileño. También tiene un canal de YouTube dedicado a la literatura. El pasado 2 de septiembre publicó un video sobre La muerte de Iván Ilich, la novela breve de León Tolstói publicada por primera vez en 1886, y lo que ocurrió después difícilmente alguien lo hubiera anticipado: el libro llegó al primer lugar entre los más vendidos de Amazon Brasil, las búsquedas en Google aumentaron 300% respecto al mes anterior y 300 personas se unieron en un solo día a un grupo de WhatsApp creado por una seguidora del club para leer el título juntos.
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