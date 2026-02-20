x

“Pedimos y queremos justicia”: habló una de las víctimas de presunto abuso sexual por parte de un médico urólogo en Medellín

En su testimonio señala que hay, por lo menos, 50 pacientes que habrían padecido lo mismo a manos de este especialista. Conozca todos los detalles.

  • Imagen de referencia de una protesta para rechazar los abusos contra las mujeres. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    Imagen de referencia de una protesta para rechazar los abusos contra las mujeres. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
bookmark

El 20 de enero de este año EL COLOMBIANO publicó un artículo sobre las denuncias de más de 20 mujeres en contra de un médico urólogo en Medellín, quienes indican que este hombre habría abusado sexualmente de ellas con tocamientos indebidos, esto en medio de las consultas y valiéndose de su cargo.

Un mes después, una de las víctimas –que prefiere no revelar su identidad– le contó su caso a este medio, y señaló que tiene conocimiento de por lo menos 50 pacientes que habrían pasado por lo mismo aproximadamente desde el año 2000 hasta la fecha, a manos de este especialista.

Lea más: Indignante: uso de IA en Colombia disparó creación de material sexual ilegal con niños

En 2012 esta mujer conoció al urólogo, y se dio a raíz de que ya había tratado a diferentes personas de su círculo familiar, incluyendo a su novio.

“Muchas de las víctimas llegamos donde él por recomendación de algún familiar, por lo general hombres, claro, quienes lo distinguían y consultaban por su profesionalismo en el tema, pues era muy reconocido en el campo. A mi novio le realizó unos procedimientos que necesitaba y todo normal. Justo por esa época a mí me encontraron una bacteria en la orina la cual tenía que ser tratada por un urólogo. Aprovechando que ya mi novio había consultado, yo también decido hacerlo con este mismo médico”, dijo.

De acuerdo con la víctima, este hombre, al saber que ella y su pareja estaban próximos a casarse, se habría aprovechado de la situación para darles ciertos consejos sexuales, relacionando esto con su campo de acción y señalando que con ayuda de sus recomendaciones, iban a disfrutar de una mejor intimidad.

“Este hombre me hacía desvestir para revisarme. Luego, procedía a palparme los senos, según él, para descartar cáncer de mama. También me hizo algunos tactos vaginales, y pues en ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como algo normal, un procedimiento que hace parte del tratamiento. Eso mismo lo hizo en varias consultas a las que asistí. Recuerdo que él siempre nos inculcaba mucho a mi pareja y a mí que hiciéramos un tipo de ejercicio pélvico porque eso nos iba a favorecer en la relación, e incluso, en uno de esos tactos, me llegó a preguntar si sentía excitación, algo que me generó mucha incomodidad”.

En total, fueron 6 las consultas a las que esta mujer tuvo que asistir para que trataran la bacteria que tenía en su orina, y en 4 de ellas estuvo en compañía de su novio, otra razón que le permitía sentirse segura durante las revisiones; pero nunca olvidó esa sensación de incomodidad que el urólogo, en cuestión, le produjo.

Pasaron los años y la víctima empezó a darse cuenta de más y más casos similares al de ella, “el mismo modus operandi” según precisó: las mujeres iban a su consultorio particular, y habían ciertos tocamientos que les parecían extraños, no muy acordes a la revisión. Fue así como identificó que se trataba de un abuso, que al igual que ella, muchas pacientes habrían sido víctimas de este médico en medio sus labores, de una manera, si se quiere, sutil, para evitar la reacción de las mujeres o sus acompañantes.

“Al conocer estas historias quedé impactada, porque era increíble que una persona tan reconocida en el campo hiciera algo así. Ahora es que todas, en medio de las conversaciones que tenemos, caemos en cuenta de que sí fue un abuso, porque el abuso sexual se puede presentar de muchas formas e infortunadamente esta fue una de tantas. Lo triste también es que no ha pasado nada, hasta hace muy poco sabemos que él estuvo atendiendo, sólo escuché de una suspensión de seis meses pero hasta ahí. Incluso, muchas de nosotras hemos acudido al consultorio de él a pedir historias clínicas pero eso está abandonado”, relató la mujer.

Entérese: Joven denunció que un hombre la insultó y le pegó en sus partes íntimas en reconocido almacén en Bogotá

A su vez, dijo que él tenía su consultorio en el segundo piso de la Clínica Las Vegas de Medellín. Hace poco más de un mes, al conocerse esta situación y en medio de múltiples señalamientos, la entidad se pronunció a través de un comunicado en redes sociales negando cualquier relación con este médico urólogo, y ratificando que él no hace parte del equipo de la clínica.

“La Clínica Las Vegas opera de manera independiente de la copropiedad en la que presta sus servicios el profesional y no comparte estructura jurídica o administrativa con la misma, la cual es una entidad independiente y ajena a nuestro control operativo. Rechazamos firmemente cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas y colaboramos, dentro del marco legal, con las autoridades competentes cuando se presentan situaciones que vulneren esos principios”.

De acuerdo con lo dicho por la víctima, muchas de las pacientes que habrían sido abusadas mantienen activo su proceso y adelantan las acciones correspondientes. Por lo pronto, exigen justicia, verdad y medidas más severas en contra del presunto responsable, que según su relato, tanto daño les hizo y podría seguir haciendo a otras mujeres.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿A dónde llamar para denunciar abusos médicos en Medellín?

La Alcaldía de Medellín habilitó la línea de atención prioritaria 3214677071 y la Línea 123 Mujer, donde brindan acompañamiento psico-jurídico y defensa técnica para procesos judiciales por violencia sexual.

¿Cuál es la situación jurídica del médico urólogo denunciado?

Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes. Hace poco, este mismo año, se reportó una suspensión de seis meses del ejercicio profesional, aunque las víctimas exigen medidas más severas.

¿El urólogo denunciado trabaja en la Clínica Las Vegas?

No. La Clínica Las Vegas emitió un comunicado oficial aclarando que el profesional no pertenece a su equipo médico ni tiene relación administrativa con la entidad, operando en una copropiedad independiente.

