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Hallaron otro cuerpo embolsado en Bello: van tres en el mismo sitio en lo que va del año

Una calle, de menos de un kilómetro, en la entrada del barrio Santa Rita, sería la zona en la que han encontrado tres personas en estas condiciones en 2026. El caso más reciente, este viernes.

  • En este punto del barrio Santa Rita, de Bello, hallaron el cadáver de un hombre, el cual estaba en bolsas y costales. Ya van tres personas encontradas en las mismas condiciones este año. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
    En este punto del barrio Santa Rita, de Bello, hallaron el cadáver de un hombre, el cual estaba en bolsas y costales. Ya van tres personas encontradas en las mismas condiciones este año. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Un cuerpo, abandonado dentro de un costal, fue encontrado en la madrugada de este viernes en la entrada del barrio Santa Rita, de Bello, a un costado de la autopista Medellín-Bogotá. Lo particular del caso es que es el tercer cadáver hallado en las mismas condiciones, en este sector limítrofe con Medellín en lo que va de este año, situación que ya genera preocupación entre las autoridades.

Sobre la víctima poco se sabe, puesto que los agentes del CTI de la Fiscalía al momento de la inspección no extrajeron el cadáver de esta envoltura, por lo que dejaron esta muerte por establecer y a la víctima sin identificar. Solo se presume que tendría entre 20 y 25 años, aunque serán los médicos legistas en Medicina Legal quienes se encargarán de establecer su nombre y causas de fallecimiento.

Lo que alerta a las autoridades es que este sector se han registrado tres hallazgos de cadáveres en estas condiciones. Es de destacar que en el sector solo hay una empresa y es un callejón solitario por el cual ingresan y salen carros del barrio Santa Rita, de Bello, hacia la autopista Medellín-Bogotá.

Además del cuerpo encontrado sobre la 1:00 de la mañana de este viernes, el pasado 18 de agosto, también en la madrugada, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Miguel Enrique Pérez Moreno, de 33 años, quien estaba envuelto en una bolsa negra hasta la cintura y cubierto con una cobija rosada.

El tercer caso registrado en este 2026 ocurrió el 18 de abril, cuando las autoridades encontraron envuelto en papel chicle y una bolsa negra, amarrada con un cordón blanco, los restos mortales de Yhon Sebastián Aguirre Montoya, de 37 años, luego de que una persona que transitara por la zona avistara el extraño contenido.

Entérese: Hallan cuatro cuerpos embolsados en cinco días en el Valle de Aburrá

Es de destacar que este punto no es nuevo dentro del panorama criminal, puesto que en años pasados se habían registrado otros dos hallazgos. Uno el 5 de marzo de 2021, cuando encontraron en bolsas el cadáver de Jhon Fredy Álvarez Londoño, de 37 años, y el 24 de junio de 2023 ubicaron el cadáver de José Félix González Restrepo, de 24 años.

Según fuentes judiciales y vecinos del sector, esta zona se ha vuelto propicia para los grupos criminales debido a que tampoco cuenta con cámaras de seguridad, ni públicas ni privadas, que hagan vigilancia a los movimientos que se realizan al momento de abandonar a las personas de esta macabra forma.

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Los criminales estarían usando este nuevo punto, luego de que la Alcaldía de Bello interviniera la avenida Regional Oriental Norte, que va desde Madera hasta la autopista Norte. Desde el 20 de diciembre de 2021 hasta 30 de abril de 2024 fueron abandonados 16 cadáveres en este punto.

La solución para esta problemática fue la instalación de cuatro cámaras fijas y otras tantas con giro de 180 grados, las cuales son operadas desde el centro de monitoreo que opera en Bello desde 2019. Esto se debió hacer, luego de que se impidiera la circulación en las noches por esta vía entre el 23 de agosto de 2022 y el 25 de abril de 2024 para evitar estas situaciones, pero la medida no tuvo efecto.

En lo que va corrido de este año, en todo el Valle de Aburrá, las autoridades han encontrado 20 personas halladas en distintos contenedores. En todo el 2025 solo se habían reportado 18 casos y, con corte a la fecha, iban 13 hallazgos.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Dónde encontraron el cuerpo abandonado dentro de un costal en Bello?
El cuerpo fue encontrado en la madrugada del viernes en la entrada del barrio Santa Rita, en Bello, junto a la autopista Medellín-Bogotá, en un callejón utilizado para entrar y salir del sector.
2. ¿Qué se sabe de la persona encontrada muerta en Santa Rita, Bello?
La víctima aún no había sido identificada y se presume que tendría entre 20 y 25 años. Medicina Legal deberá establecer su identidad y las causas de la muerte.
3. ¿Cuántos cadáveres han encontrado abandonados en este sector de Bello durante 2026?
Con el hallazgo de este viernes, ya son tres cadáveres encontrados en condiciones similares en Santa Rita durante 2026. Los otros casos ocurrieron el 18 de abril y el 18 de agosto.
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