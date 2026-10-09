Ineos anunció la llegada de Harold Tejada para la temporada 2027, ¿se irá Egan Bernal del equipo?

El equipo Ineos, en el que corre Egan Bernal, anunció la vinculación de otro colombiano; se trata de Harold Tejada, quien empezará a ser parte del equipo desde la temporada 2027.

Tejada, nacido en Pitalito, Huila, tiene 29 años de edad, y venía corriendo con Astana, pero en 2027 llegará al Ineos. En su trayectoria cuenta con el paso por equipos como el Orgullo Paisa, EPM y Team Medellín.

Su cercanía con la región es alta, ya que en Medellín y Antioquia se dio su maduración como corredor, tras llegar muy joven al Orgullo Paisa.

En Astana llegó en la temporada 2020 y ha participado en el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia sin tener resultados destacados.

En su carrera también aparece una victoria de etapa en la París-Nice 2026, el Tour Colombia 2024, Vuelta al Porvenir 2014, y ha sido medallista con Colombia en las pruebas de persecución por equipos de la categoría junior y plata en el omnium junior, como principales resultados.

En el comunicado, Ineos manifiesta que “Ineos informa que el escalador colombiano Harold Tejada se unirá al equipo a partir de 2027” y resalta que “el ciclista reforzará significativamente las capacidades de escalada del equipo y su profundidad en las carreras por etapas”.

Finalmente, resalta que Tejada “llega con una amplia experiencia en el World Tour y un historial contrastado al más alto nivel”.

El equipo publicó también unas declaraciones del corredor nacional. “Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Netcompany INEOS. Desde que empecé a practicar ciclismo, siempre he visto a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo haber admirado enormemente a ciclistas como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao”.

“Este es un equipo con una historia increíble, valores sólidos y un enorme respeto dentro del pelotón. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí”, concluyó el colombiano.

Sus nuevos compañeros también hablaron sobre la llegada de Tejada, Geraint Thomas, director de competencia de Ineos, argumentó que “Harold es un escalador fuerte y sólido con mucha experiencia. Ha estado constantemente entre los primeros puestos durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros corredores de la clasificación general. Aporta profundidad a nuestro grupo de escaladores y nos da más opciones en la montaña, así que será una valiosa incorporación al equipo y estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Tejada llega al equipo en el que ya estuvieron los también colombianos Brandon Rivera (2019 hasta la actualidad), Daniel Felipe Martínez (2021 a 2023) y Egan Bernal (2019 hasta la fecha y ganador del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021).