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Ineos anunció la llegada de Harold Tejada para la temporada 2027, ¿se irá Egan Bernal del equipo?

Tejada se une así a los también colombianos Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal, quienes han vestido los colores del Ineos.

  • El ciclista colombiano Harold Tejada quien corre para Astana fue anunciado como nuevo corredor del Team Ineos en el que están sus compatriotas Egan Bernal y Brandon Rivera. FOTO @XINEOS
    El ciclista colombiano Harold Tejada quien corre para Astana fue anunciado como nuevo corredor del Team Ineos en el que están sus compatriotas Egan Bernal y Brandon Rivera. FOTO @XINEOS
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 35 minutos
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El equipo Ineos, en el que corre Egan Bernal, anunció la vinculación de otro colombiano; se trata de Harold Tejada, quien empezará a ser parte del equipo desde la temporada 2027.

Tejada, nacido en Pitalito, Huila, tiene 29 años de edad, y venía corriendo con Astana, pero en 2027 llegará al Ineos. En su trayectoria cuenta con el paso por equipos como el Orgullo Paisa, EPM y Team Medellín.

Su cercanía con la región es alta, ya que en Medellín y Antioquia se dio su maduración como corredor, tras llegar muy joven al Orgullo Paisa.

En Astana llegó en la temporada 2020 y ha participado en el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia sin tener resultados destacados.

En su carrera también aparece una victoria de etapa en la París-Nice 2026, el Tour Colombia 2024, Vuelta al Porvenir 2014, y ha sido medallista con Colombia en las pruebas de persecución por equipos de la categoría junior y plata en el omnium junior, como principales resultados.

En el comunicado, Ineos manifiesta que “Ineos informa que el escalador colombiano Harold Tejada se unirá al equipo a partir de 2027” y resalta que “el ciclista reforzará significativamente las capacidades de escalada del equipo y su profundidad en las carreras por etapas”.

Finalmente, resalta que Tejada “llega con una amplia experiencia en el World Tour y un historial contrastado al más alto nivel”.

El equipo publicó también unas declaraciones del corredor nacional. “Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Netcompany INEOS. Desde que empecé a practicar ciclismo, siempre he visto a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo haber admirado enormemente a ciclistas como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao”.

“Este es un equipo con una historia increíble, valores sólidos y un enorme respeto dentro del pelotón. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí”, concluyó el colombiano.

Sus nuevos compañeros también hablaron sobre la llegada de Tejada, Geraint Thomas, director de competencia de Ineos, argumentó que “Harold es un escalador fuerte y sólido con mucha experiencia. Ha estado constantemente entre los primeros puestos durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros corredores de la clasificación general. Aporta profundidad a nuestro grupo de escaladores y nos da más opciones en la montaña, así que será una valiosa incorporación al equipo y estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él”.

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Tejada llega al equipo en el que ya estuvieron los también colombianos Brandon Rivera (2019 hasta la actualidad), Daniel Felipe Martínez (2021 a 2023) y Egan Bernal (2019 hasta la fecha y ganador del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021).

¿Con la llegada de Harold Tejada se dará el retiro de Egan Bernal del Ineos?

Sobre los rumores del posible retiro de Egan Bernal del Ineos y del ciclismo, el pedalista nacional confirmó que no son ciertos. “Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, comentó el colombiano quien tras el Tour de Francia decidió ponerle fin a las carreras en 2026 y espera regresar para hacer pretemporada con miras al 2027.

“He ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles, pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada”, manifestó.

Finalmente, concluyó que “he tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué año se sumará Harold Tejada oficialmente al equipo INEOS Grenadiers?
Harold Tejada comenzará a correr con el INEOS Grenadiers a partir de la temporada 2027. Hasta esa fecha, el ciclista huilense continuará vinculado a su trayectoria actual antes de asumir su nuevo rol en la escuadra británica.
¿Qué rol desempeñará Harold Tejada dentro del INEOS Grenadiers?
Harold Tejada asumirá el rol de escalador de apoyo y gregario clave para los líderes de la clasificación general en las etapas de montaña y carreras por etapas. Según el director de competencia del equipo, Geraint Thomas, su llegada busca aportar profundidad al grupo de montaña y ofrecer más opciones tácticas en las grandes vueltas.
¿Se retira Egan Bernal del ciclismo o deja el INEOS Grenadiers?
No, Egan Bernal no se retira ni abandona el INEOS Grenadiers. El ciclista cundinamarqués desmintió categóricamente los rumores sobre su retiro y confirmó que tiene contrato vigente con el equipo británico hasta finales de 2029.
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