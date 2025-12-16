x

Hay Festival se pronuncia por boicot de escritores ante la presencia de María Corina y defiende la “conversación plural”

Los organizadores del evento manifestaron su respeto a la decisión de algunos escritores de bajarse del festival por la presencia de la Nobel de paz.

  • La organización del Hay Festival emitió un comunicado ante la cancelación de algunos invitados que han manifestado no asistir por la presencia de la Nobel de Paz, Maria Corina Machado. Fotos: Colprensa y Getty Images
Colprensa
hace 23 minutos
bookmark

Tras la renuncia a participar, por parque de tres de los escritores invitados al Hay Festival Cartagena 2026, la organización de este importante evento se pronunció.

Los escritores colombianos Laura Restrepo, Giussepe Caputo, junto a la autora dominicana, Mikaelah Drullard, dieron a conocer este lunes la decisión de no asistir a este evento cultural que se realiza a finales del mes de enero en Cartagena, como forma de protesta ante la presencia de María Corina Machado, la líder opositora venezolana y quien ganó el Premio Nobel de la Paz.

Lea también: Laura Restrepo y Giuseppe Caputo cancelaron su participación en el Hay Festival por presencia de María Corina Machado

Ante tal situación, en la que no se descarta que otros invitados tomen una decisión similar, la organización del Hay Festival emitió un comunicado en respuesta a la cancelación de la participación de los mencionados escritores.

La decisión de los escritores de no aceptar la invitación para participar en el Hay Festival 2026 se dio tras la posición de la líder opositora venezolana sobre temas como Israel y la Franja de Gaza, y en especial, sobre la intervención militar de Estados Unidos en América Latina.

Los organizadores del Hay Festival, a través de un comunicado, aseguraron que “respetan la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición” y que desde su visión abogan por “los derechos humanos, la libertad de expresión y la soberanía democrática”.

El festival se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en Cartagena de Indias principalmente, pero contando con importantes eventos en otras ciudades como Barranquilla, Medellín y la edición especial del Hay Festival en Jericó (Antioquia).

“El Hay Festival es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece un espacio de reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas. Año a año reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión”, dicta el comunicado del Hay Festival.

Y agrega, “Construimos nuestro programa desde el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la soberanía democrática; en ese marco, es importante precisar que el Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos. De hecho, constantemente invitamos a la participación crítica de participantes y público en el festival”.

Siga leyendo: El mundo pasa por Medellín y Antioquia con el Hay Festival 2026

Club intelecto
