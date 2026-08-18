Hayden Panettiere y las duras confesiones que hizo en su libro antes de morir: “Me trataron como a una prostituta de lujo”

Hollywood vuelve a estar de luto. La actriz Hayden Panettiere, reconocida por series como Nashville y Heroes, falleció el 16 de agosto de 2026, según confirmó su padre en un comunicado compartido por varios medios de comunicación estadounidenses.
Aunque la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, practicó la autopsia a la mujer de 36 años, el procedimiento no permitió establecer la causa de la muerte. Eso significa que los motivos de su fallecimiento continúan siendo desconocidos.
Contexto: Actriz Hayden Panettiere, de “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años
A raíz de su deceso, uno de los detalles de su vida que ha llamado la atención es el libro que publicó solo hace un par de meses. This Is Me: A Reckoning (Esta soy yo: Un ajuste de cuentas en español) es el título de la autobiografía de la también cantante que llegó a librerías de Estados Unidos tres meses antes de su muerte, en mayo de 2026.
“He estado en esta industria toda mi vida, y desde que era pequeña, cuando tenía unos 16 años, he tenido muchas historias y prejuicios sobre quién soy. Ahora puedo contarle la verdad a la gente. Puedo contarles lo que realmente pasó, y lo que realmente pasó suele ser más entretenido que cualquier cosa que alguien pueda inventar”, le dijo la actriz a Entertainment Weekly durante la campaña de promoción de su libro.
Uno de los temas centrales es la relación de Panettiere con su madre Lesley Vogel, quien fue la encargada de iniciarla en el mundo de la actuación con tan solo ocho meses de edad.