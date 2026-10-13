Así fue el regreso de Nueva York a Colombia de Henry Camargo, exintegrante de las FF. MM. que requiere trasplante pulmonar

Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este martes a Colombia en un vuelo medicalizado procedente de Nueva York, Estados Unidos. El traslado fue gestionado por la Cancillería y el Consulado de Colombia en esa ciudad, siguiendo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, con el propósito de que pueda continuar su tratamiento médico en el país. Esta entidad confirmó el regreso de Camargo a través de su cuenta de X y explicó que el traslado fue posible gracias a una autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones. Estos recursos permitieron coordinar su retorno en condiciones adecuadas para sus necesidades médicas. A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, institución en la que continuará su proceso de recuperación. En contexto: De la Espriella ordena gestionar vuelo humanitario para traer a exmilitar colombiano que necesita doble trasplante de pulmón

Su atención se prestará de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares, por lo que podrá seguir recibiendo la atención médica especializada que requiere en Colombia. De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería, durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y adelantó las gestiones necesarias para hacer posible su regreso. El proceso incluyó la coordinación institucional para facilitar el traslado desde esa ciudad hasta Bogotá mediante un vuelo medicalizado. Le puede interesar: José Alejandro, el niño con tumor cerebral que pidió ayuda y el gobernador de Antioquia le respondió: recibirá atención

La autorización del Fondo Especial para las Migraciones

A pesar de que se destacó que la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones permitió responder a las necesidades del caso y hacer posible que Camargo regresara al país para continuar su tratamiento, la información oficial no precisó cuánto costó la operación ni cuánto tiempo permaneció el exintegrante de las Fuerzas Militares en Estados Unidos. El Gobierno presentó la operación como una gestión orientada a garantizar que el ciudadano pudiera continuar su recuperación en Colombia, con el acompañamiento de las instituciones correspondientes.

“Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia”, señaló la Cancillería en el mensaje con el que anunció su regreso. La entidad también aseguró que, bajo la política exterior del Gobierno, el bienestar de los colombianos es una de sus prioridades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, la información oficial se concentra en las gestiones diplomáticas y administrativas que permitieron el traslado, así como en la continuidad de la atención médica de Camargo en el Hospital Militar Central. No se entregaron detalles adicionales sobre su estado de salud, el diagnóstico que requiere tratamiento especializado ni el tiempo estimado de recuperación. En otras noticias: Álvaro Leyva toca la puerta de la justicia de EE. UU. con documentos y testigos contra Gustavo Petro

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