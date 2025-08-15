“Espero que realmente se haga justicia”: hermana de Miguel Uribe habló sobre el magnicidio al senador

María Carolina Hoyos perdió a su madre por la violencia de Pablo Escobar y tres décadas después asesinaron a su hermano, un candidato presidencial. Tras el magnicidio de Miguel Uribe, clama por justicia y por un país en paz, en una conversación con la AFP en Bogotá.
De rostro cansado y vestida de luto, la comunicadora de 53 años asegura que han sido días “dolorosos”, pero quiere recordar al senador opositor como “un guerrero” que siempre “buscaba dar su mejor batalla”.
Su hermano murió a los 39 años el lunes por las heridas de bala en la cabeza de un brutal atentado del que fue objeto en junio. Su muerte reabre las heridas de su familia y de un país atravesado por el conflicto y los atentados políticos en las décadas de 1980 y 1990.