Hija de empresario asesinado en Cali lanzó fuertes acusaciones contra su familia: “La culpa me la están echando a mí”

Alejandra Uribe sospecha que su papá “tenía que saber algo” y ese sería el motivo de los asesinos para perpetrar el crimen contra el empresario.

    Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años, fue hallado calcinado al norte de Cali. Su hermano fue señalado como sospechoso del crimen. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Alejandra Uribe, la hija de Jorge Hernando Uribe Bejarano, el empresario en Cali cuyo cadáver fue hallado calcinado el pasado abril, realizó graves declaraciones sobre el caso de su padre y con relación a su tío, quien había sido capturado y posteriormente liberado por este crimen.

La hija de la víctima habló sobre los hechos ocurridos el domingo 6 de abril, cuando se reportó la desaparición del abogado y organizador de eventos Jorge Hernando Uribe, de 74 años, en el barrio Santa Mónica, ubicado en el norte de la capital vallecaucana.

La última persona que lo vio con vida fue precisamente su hermano, Juan Carlos, con quien compartió un almuerzo en un restaurante que solían frecuentar. Su última conexión a la aplicación WhatsApp quedó registrada a las 4:19 de la tarde de ese mismo día.

Amplíe la noticia: Hija de Jorge Hernando Uribe pide a su tío que cuente la verdad: “El mejor hermano del mundo y lo matas”

Alejandra precisó a Caracol Radio que “La Fiscalía y el CTI tienen pruebas contundentes de que él tenía los teléfonos de esas personas que asesinaron a mi papá. (...) Si uno tiene los contactos, ¿cómo no los va a conocer? ¿Cómo va a negar uno que no conoce?”.

También aseguró que su familia incluso estaría culpándola tras el crimen contra su padre. “Todo el mundo está hermético (...), toda la familia se blindó y está llena de odio en contra mía porque la culpa me la están echando a mí”, expresó.

Tras la denuncia formal de la desaparición, el Gaula de la Policía inició un meticuloso rastreo a través de las cámaras de seguridad de la ciudad. El análisis de los videos permitió a los investigadores ubicar el vehículo del empresario en el corregimiento de Navarro, una zona rural de Cali.

Días después, en un cañaduzal del sector, las autoridades hallaron restos óseos calcinados que, tras los análisis forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, se confirmó que correspondían a los de Jorge Hernando Uribe.

Dentro de las primeras acciones judiciales, las autoridades localizaron y judicializaron por los delitos de desaparición forzada y homicidio a un hombre a quien la comunidad de la zona señaló de haber abandonado el automóvil en el lugar donde fue encontrado.

Semanas después del crimen, en una entrevista concedida al diario El País, Juan Carlos Uribe Bejarano relató cómo fueron las últimas horas que compartió con su hermano. “Justo ese sábado él se vino a acompañarme porque yo estaba enfermo. Desayunamos juntos. Después fui a la clínica y al salir, nos cruzamos allá, en el Rincón de Belén”, contó en su momento.

En ese mismo diálogo, aseguró tener un mal presentimiento sobre la suerte de su familiar. “Yo sentía que Jorge ya no estaba vivo. Incluso me acosté en su cama y sentí que él se había ido”, afirmó. Al recordarlo, lo describió como “un ser de luz, un hombre bueno, generoso, que se sacaba el pan de la boca para dárselo al otro. Mi mejor amigo. El mejor hermano del mundo”.

Lea aquí: ¿Qué tenía que ver el artista asesinado B King con el narcotraficante alias “Fritanga” del Clan del Golfo?

Por lo tanto, Alejandra relató lo que sintió al ver a su tío en el funeral del empresario asesinado. “Durante la misa se comportó normal, común y corriente (...) Fue capaz de abrazarme en la misa; fue tan descarado que habló públicamente”, recordó.

Finalmente, la mujer reveló que sospecha que detrás de los motivos del asesinato a su padre “hay algo muy grave, algo familiar, muy de cuidado, porque seguramente mi papá tenía que haber sabido algo y para que no hablara lo mataron (...) La forma del asesinato, además, es terrible. Es como si hubiera odio de por medio”.

Con información de Colprensa*

¿Qué cargos enfrenta Juan Carlos Uribe en este caso?
La Fiscalía le imputa homicidio agravado y desaparición forzada agravada como presunto determinador del crimen del empresario
¿Por qué fue dejado libre Juan Carlos Uribe?
Un juez de control de garantías determinó que no representaba riesgo de fuga y calificó como insuficientes los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
