Hija de empresario asesinado en Cali lanzó fuertes acusaciones contra su familia: “La culpa me la están echando a mí”

Alejandra Uribe, la hija de Jorge Hernando Uribe Bejarano, el empresario en Cali cuyo cadáver fue hallado calcinado el pasado abril, realizó graves declaraciones sobre el caso de su padre y con relación a su tío, quien había sido capturado y posteriormente liberado por este crimen.

La hija de la víctima habló sobre los hechos ocurridos el domingo 6 de abril, cuando se reportó la desaparición del abogado y organizador de eventos Jorge Hernando Uribe, de 74 años, en el barrio Santa Mónica, ubicado en el norte de la capital vallecaucana.

La última persona que lo vio con vida fue precisamente su hermano, Juan Carlos, con quien compartió un almuerzo en un restaurante que solían frecuentar. Su última conexión a la aplicación WhatsApp quedó registrada a las 4:19 de la tarde de ese mismo día.

Alejandra precisó a Caracol Radio que “La Fiscalía y el CTI tienen pruebas contundentes de que él tenía los teléfonos de esas personas que asesinaron a mi papá. (...) Si uno tiene los contactos, ¿cómo no los va a conocer? ¿Cómo va a negar uno que no conoce?”.

También aseguró que su familia incluso estaría culpándola tras el crimen contra su padre. “Todo el mundo está hermético (...), toda la familia se blindó y está llena de odio en contra mía porque la culpa me la están echando a mí”, expresó.