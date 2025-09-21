Carlos Vélez, el árbitro internacional de baloncesto que ha dejado en alto a Colombia en 27 países

Carlos Vélez dice, de manera jocosa y con orgullo, que la pasión que tiene por el baloncesto le ha permitido a un “montañero de Yarumal” viajar y conocer 27 países en tres continentes, y lo tiene soñando con ser uno de los elegidos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y es que este árbitro internacional, de 40 años, ha edificado una carrera que le permite ser, en la actualidad, el único representante de Colombia y el segundo de América en impartir justicia en la Copa Intercontinental de Clubes en Singapur.

La historia de Carlos arrancó en Yarumal, su pueblo natal. Allí, a la par de sus estudios en el colegio, empezó su formación en baloncesto, primero como jugador. Era un armador que manejaba los dos perfiles (diestro y zurdo) y que tenía un buen promedio en los lanzamientos de tres puntos. Sin embargo, cuando quiso avanzar a ser parte de la Selección Antioquia, su estatura de 1,75 metros no fue tan favorable y por ello decidió dedicarse al arbitraje.

Llegó a Medellín a los 17 años, junto a dos primos, ilusionado con seguir estudiando y conseguir trabajo. Fue así como, mientras estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia, arrancó su formación para ser árbitro.

Pero los paros y la cancelación de las clases lo hicieron retirarse e iniciar otra carrera, por eso se graduó como Contador Público de la Universidad San Buenaventura y también realizó una especialización en Gerencia.

Vélez no olvida esa fecha: el 28 de marzo de 2003. Ese día empezó su estudio para árbitro porque quería hacerlo de una manera profesional, y desde entonces, además de tener su licencia para pitar en Medellín y Antioquia, también alcanzó su estatus para ser juez nacional.

En 2009 ya empezó a ser juez nacional y dos años más tarde viajó a Argentina para obtener la licencia internacional otorgada por la FIBA. Desde entonces, sus actualizaciones han sido constantes y orientadas directamente por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Ahora, en cada torneo al que es asignado, llega y, en los días previos a la competencia, realiza con sus demás colegas las respectivas capacitaciones y actualizaciones, ya que el baloncesto está constantemente en evolución y los cambios en sus reglas se dan casi cada dos años.