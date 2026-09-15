Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El legado imborrable del 10: las históricas cifras que deja James Rodríguez con la Selección Colombia

Desde aquel 11 de octubre de 2011 hasta el 7 de julio de 2026, el volante construyó un expediente de 131 compromisos oficiales y 74 participaciones directas en gol que hoy reescriben los libros de récords del fútbol colombiano.

  • James Rodríguez pasó de vestir la camiseta número 5 en su debut contra Bolivia a cerrar su ciclo frente a Suiza como el futbolista con más presencias en la historia de la Selección Colombia. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa
    James Rodríguez pasó de vestir la camiseta número 5 en su debut contra Bolivia a cerrar su ciclo frente a Suiza como el futbolista con más presencias en la historia de la Selección Colombia. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa
  • James Rodríguez con la camiseta de Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa.
    James Rodríguez con la camiseta de Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa.
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El 11 de octubre de 2011, con la camiseta número 5 en la espalda y el Estadio Hernando Siles de La Paz como escenario, comenzó el ciclo de James David Rodríguez Rubio en la Selección Colombia absoluta. El final de un jugador en su mejor “club” a lo largo de su carrera.

Casi 15 años después, el 7 de julio de 2026, el mediocampista disputó su último encuentro internacional frente a Suiza, en la Copa Mundial de la Fifa, cerrando la trayectoria de mayor volumen estadístico e impacto individual en la historia del combinado nacional.

Le puede interesar: Jhon Arias quiere llevar a Palmeiras a una nueva semifinal de Libertadores; ¿a qué hora y dónde ver el partido contra LDU?

James Rodríguez con la camiseta de Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa.
James Rodríguez con la camiseta de Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa.

El balance numérico en 15 años de carrera

Los registros finales de su paso por la selección absoluta lo ubican como el futbolista con más partidos disputados en la historia del equipo nacional.

Partidos disputados: 131 compromisos oficiales y amistosos.

Goles anotados: 31 tantos.

Asistencias brindadas: 43 pases de gol.

Debut oficial: 11 de octubre de 2011 frente a Bolivia.

Último partido: 7 de julio de 2026 frente a Suiza.

Con 131 apariciones, Rodríguez superó las marcas previas de participación internacional dentro del fútbol colombiano, manteniéndose activo a lo largo de múltiples eliminatorias sudamericanas, ediciones de la Copa América y citas en Copas del Mundo.

Los momentos más importantes en el ámbito internacional

El rendimiento individual del volante colombiano en medio de su carrera profesional tuvo su punto más alto en la Copa Mundial de la Fifa Brasil 2014. Torneo en el que la selección tricolor ha tenido su mejor participación.

En ese certamen, Rodríguez finalizó como el máximo anotador del torneo con seis goles, distinción que le valió la Bota de Oro de la Fifa y que guio al equipo colombiano a los cuartos de final, la instancia más lejana alcanzada por el país en una cita orbital.

Durante la Copa América 2024, el mediocampista lideró la generación de juego del equipo que alcanzó la final del torneo continental, convirtiéndose en la actuación colectiva más cercana a un trofeo durante su permanencia en la plantilla.

Un ciclo de récords sin trofeos colectivos

A pesar de liderar los apartados de apariciones y asistencias en la historia de la selección, el registro de títulos de James Rodríguez con la categoría absoluta finalizó en cero.

El impacto de su ciclo se concentró en la productividad ofensiva directa, registrando participación en 74 anotaciones entre goles y pases de gol a lo largo de sus 131 encuentros disputados.

El partido del 7 de julio de 2026 en la Copa Mundial de la Fifa concluyó la contabilidad estadística de un jugador que debutó portando el dorsal 5 y terminó su recorrido internacional como el futbolista con más presencias en la Selección Colombia.

También le puede interesar: Estos fueron los rivales a los que James Rodríguez les convirtió sus 31 goles con la Selección Colombia, ¿cuál fue su mayor víctima?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y contra qué equipo fue el último partido de James Rodríguez con Colombia?
El último partido de James Rodríguez con la Selección Colombia fue el 7 de julio de 2026 contra la selección de Suiza, en un compromiso disputado durante la Copa Mundial de la FIFA.
¿Cuántos partidos, goles y asistencias registró James Rodríguez en la Selección Colombia?
James Rodríguez finalizó su ciclo en la Selección Colombia con un registro oficial de 131 partidos jugados, 31 goles anotados y 43 asistencias brindadas.
¿Quién es el jugador con más partidos jugados en la historia de la Selección Colombia?
James Rodríguez posee el récord histórico de más apariciones con la Selección Colombia absoluta, tras alcanzar la cifra de 131 compromisos internacionales disputados.
¿Cuántos títulos ganó James Rodríguez con la Selección Colombia absoluta?
James Rodríguez no ganó títulos colectivos con la Selección Colombia absoluta. El logro en equipo más cercano a un campeonato ocurrió en la Copa América 2024, certamen en el que la selección terminó como subcampeona tras disputar la final.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos