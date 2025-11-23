Cayó hombre acusado de abusar sexualmente a dos de sus hermanas en Cocorná, Antioquia

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El HUN reporta afectaciones a pacientes, mientras la empresa Ocesa asegura que las mediciones cumplen estándares internacionales.
La juez del caso es la abogada Paola Dávila Torres y no Elizabeth Vélez Galvis, quien salió de este juzgado en agosto de 2023.
Los niños, entre los 6 y 9 años de edad, dieron a conocer la grave situación en medio de una jornada escolar de prevención de delitos sexuales.
Cinco de los menores tenían circular amarilla de Interpol. Durante un mes, Migración Colombia y el Gaula Militar hicieron la investigación de los movimientos de esta congregación religiosa.