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Tres condenados y uno en juicio por brutal homicidio ocurrido en Medellín, ¿cuáles son las condenas?

Alias Piña, “Tombito” y “Melvin” fueron presentados el año pasado, tras producirse su captura. FOTO: POLICÍA

Alias Piña, “Tombito” y “Melvin” aceptaron su responsabilidad en la muerte de un joven que fue sacado de Castilla en mayo del año pasado.

  • Tres condenados y uno en juicio por brutal homicidio ocurrido en Medellín, ¿cuáles son las condenas?
Redacción El Colombiano
hace 44 minutos
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Un juez avaló el preacuerdo suscrito por la Fiscalía que permitió la sentencia anticipada de tres hombres señalados del homicidio y hurto cometidos contra un joven en el noroccidente de Medellín ocurrido en el primer semestre de 2025.

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Los condenados son Cristian Durango Zapata alias Tombito; Daniel Felipe Villa Rivillas, alias Piña, y Luis Fernando Aristizábal Vargas, alias Melvin.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el crimen habría sido cometido el 11 de mayo del año pasado. Ese día las autoridades encontraron un cadáver en una zona boscosa del barrio Girardot, de la capital antioqueña. El cuerpo presentaba 18 heridas con arma cortopunzante.

Después las autoridades lograron establecer tras la investigación judicial realizada por el CTI y la Sijín de la Policía que la víctima y otra persona que iba con él habían sido abordadas en el barrio Castilla por presuntos integrantes de una banda, quienes los acusaron de robar en una licorera.

Después los sacaron de la zona en varias motocicletas pero uno de los retenidos por ellos logró escapar mientras que el otro fue brutalmente atacado a punta de cuchillo hasta que falleció.

“Tombito” fue sentenciado por estos hechos a 17 años y 8 meses de prisión, en tanto que “Piña” y “Melvin” deberán pagar 11 años de cárcel cada uno al ser declarados responsables de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Un cuarto hombre está en etapa de juicio por este mismo suceso.

Preguntas y respuestas:

¿Cuándo ocurrió el homicidio por el que fueron condenados tres hombres en Medellín?
El homicidio ocurrió el 11 de mayo de 2025, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima en una zona boscosa del barrio Girardot, en el noroccidente de Medellín.
¿Cómo fue asesinado el joven en el barrio Girardot de Medellín?
El joven fue atacado con un arma cortopunzante y recibió 18 heridas que le causaron la muerte, según la investigación citada por la Fiscalía.
¿Por qué fueron retenidos la víctima y el otro joven antes del homicidio?
Según la investigación, ambos fueron abordados en Castilla por presuntos integrantes de una banda que los acusó de haber cometido un robo en una licorera. Posteriormente fueron trasladados en varias motocicletas hacia otra zona.
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