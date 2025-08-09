Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma buscan su primer título de temporada con el Crystal Palace, hora y dónde ver el juego

El Liverpool de Arne Slot, parte como gran favorito para alzar este domingo el primer título de la temporada en el fútbol inglés, la Community Shield, ante el modesto Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma.
El duelo que se disputará desde las 9:00 a.m., se podrá ver en Colombia a través de TNT Sports y por Footballontnt.
El Palace londinense disputará su primera Community Shield luego de haber derrotado 1-0 al Manchester City en mayo pasado para conquistar su primera Copa inglesa.
Pero la euforia de los ‘Eagles’ (Águilas) se vio diezmada tras ser relegados de la Europa League (2ª competición UEFA) a la Conference League (3ª) por una infracción de las normas sobre la multipropiedad de los clubes.